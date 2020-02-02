Kastamonu’da otomobil takla attı: 2 yaralı

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan İstanbul istikametine gitmekte olan 14 DL 862 plakalı otomobil, Tosya ilçesi Dağardı köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Sibel A. (27) ve Mustafa B. (60) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından trafik ekipleri D100 karayolunu cam parçaları ve otomobil parçalarından temizledi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KASTAMONU 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:23

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