Kar motoruyla park halindeki iki otomobile çarptı: 2 yaralı

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Kastamonu’da Ilgaz Dağı Milli Parkı'na gelen bir kadın, oğluyla bindiği kar motorunun direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada sürücü kadın ile yanındaki oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’ya Ilgaz Dağı Milli Park Kayak Tesislerine gelen 30 yaşındaki C.E., bir otelden kiralamış olduğu kar motoruyla gezintiye çıktı. Kiraladığı kar motoru ile aşırı hız yapan C.E., kar motorunun kontrolünü kaybederek otel girişinde park halinde bulunan iki otomobile çarptı. Kazada Ankara’dan gezi amaçlı gelen kar motoru sürücüsü C.E. ve arkasında oturan 10 yaşındaki oğlu E.E. yaralandı. Jandarma Trafik Timi ekiplerinin müdahale ettiği kazada yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili Jandarma Trafik Timi ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

KASTAMONU 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:05

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.