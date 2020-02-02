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Kar motoruyla park halindeki iki otomobile çarptı: 2 yaralı

İHA

Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı'na gelen bir kadın, oğluyla bindiği kar motorunun direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada sürücü kadın ile yanındaki oğlu yaralandı.

Kar motoruyla park halindeki iki otomobile çarptı: 2 yaralı

Kastamonu’da Ilgaz Dağı Milli Parkı'na gelen bir kadın, oğluyla bindiği kar motorunun direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada sürücü kadın ile yanındaki oğlu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’ya Ilgaz Dağı Milli Park Kayak Tesislerine gelen 30 yaşındaki C.E., bir otelden kiralamış olduğu kar motoruyla gezintiye çıktı. Kiraladığı kar motoru ile aşırı hız yapan C.E., kar motorunun kontrolünü kaybederek otel girişinde park halinde bulunan iki otomobile çarptı. Kazada Ankara’dan gezi amaçlı gelen kar motoru sürücüsü C.E. ve arkasında oturan 10 yaşındaki oğlu E.E. yaralandı. Jandarma Trafik Timi ekiplerinin müdahale ettiği kazada yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili Jandarma Trafik Timi ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

KASTAMONU

31 Ocak 2020 Cuma

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