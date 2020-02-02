TFF 2. Lig Kırmızı Grup: GMG Kastamonuspor: 2 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 21 mağlup etti.

GMG Kastamonuspor, sahasında Gazi Stadyumu'nda Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin 64’üncü dakikasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü oyuncusu Atalay Yıldırım, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu. (01)

74’üncü dakikada ise GMG Kastamonuspor atağında ceza sahası önünden kullanılan serbest vuruşta Metincan Cici’nin golüyle skor 111’e geldi.

90. dakikada GMG Kastamonuspor’un atağında ceza sahası içinde İlyas Çakmak, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi. Bu golle GMG Kastamonuspor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü karşısında sahadan 21 galip ayrıldı.

KASTAMONU 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:05

YATSI 19:28

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