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Daday’da kanser taraması yapıldı

İHA

Daday Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğinde yürüttüğü çalışmalar ile kadınlar hem bilinçlendiriliyor hem de ücretsiz sağlık taramasından yararlanıyor.

Daday’da kanser taraması yapıldı

Daday Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğinde yürüttüğü çalışmalar ile kadınlar hem bilinçlendiriliyor hem de ücretsiz sağlık taramasından yararlanıyor.
Daday TSM ve KETEM işbirliğinde rahim ağzı ve meme kanseri ile ilgili bilinçlendirme semineri ve ücretsiz muayene uygulaması yapıldı. İlk etapta 2. Sağlık Evlerinde yapılan seminerde son yıllarda giderek artan rahim ağzı ve meme kanseriyle mücadele amaçlı bilgiler verilerek, broşürler dağıtıldı. Erken teşhisin hayat kurtardığının vurgulandığı seminerde kadınlar da merak ettikleri soruları doktorlara yöneltti; kendi bedenleri ile ilgili şüphe duydukları konuları danışma fırsatı buldu.
Seminerde meme kanserinde erken tanı için kadınların kendi kendini muayene etmesinin önemi vurgulanırken bu kontrollerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verildi. Doktor kontrollerinin de aksatılmaması ve önlem amaçlı belli aralıklarla doktora gidilmesi gerektiğinin de altı çizildi. Ayda bir Daday'a gelecek olan kanser tarama aracından faydalanacak olan vatandaşlar ayrıca bu hizmeti Daday Hükümet Konağı birinci katında bulunan Toplum Sağlığı Merkezinden de alabilecekler.

KASTAMONU

04 Şubat 2020 Salı

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