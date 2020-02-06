Kastamonu'ya şehit ateşi düştü

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VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 2 kişiyi ararken düşen ikinci çığda şehit olan Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in (23) acı haberi, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki baba evine ulaştı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ÇatakKayaboğazı Karakol Komutanlığı'nda görevli Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in şehit olduğu haberi, Deniz'in Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Sağlık görevlileri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan anne Behiye ve baba Recep Deniz, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin akraba ve komşuları, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehit evinin bulunduğu mahalle, komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.



KASTAMONU 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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