Çığda şehit olan asker, ağabeyine 'operasyona gidiyoruz' demiş

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde ikinci çığ faciasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in (23) olaydan önce ağabeyi Ümit Deniz'i arayarak, "Bölgede telefon çekmeyebilir, operasyona gidiyoruz" dediği, anne Behiye Deniz'in ise olayı duyduktan sonra oğlunu 160 kez arayarak ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Van'da önceki gün 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise yaralı kurtulduğu çığ faciasında kayıp olduğu tahmin edilen 2 kişiyi arayan arama kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan 33 kişiden Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'ın acı haberi, dün akşam Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Behiye-Recep Deniz çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan şehidin acı haberini Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül sağlık görevlileri eşliğinde iletti. Deniz çifti ile şehidin ağabeyi Ümit, büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehit evinin bulunduğu apartman Türk bayraklarıyla donatıldı.

ANNESİ 160 KEZ ARAMIŞ

Öte yandan, Çatak Kayaboğazı Karakol Komutanlığı'nda görevli Ufuk Deniz'in, arama kurtarma çalışmalarına katılmadan önce ağabeyi Ümit Deniz'i arayarak, "Operasyona gidiyoruz, bölgede telefon çekmeyebilir. Annem üzülmesin, söyleme" dediği öğrenildi. Anne Behiye Deniz'in ise, çığ faciasını televizyonda gördükten hemen sonra oğlunu 160 kez aradığı ortaya çıktı. Acı haberi aldıktan sonra gözyaşlarına boğulan anne Behiye Deniz komşularına, "Oğlumu 160 kere aradım; ancak bir türlü ulaşamadım, acısı yüreğime düşmüştü" dedi. Şehit Ufuk Deniz, bugün ikindi düzenlenecek cenaze töreni ardından toprağa verilecek.



KASTAMONU 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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