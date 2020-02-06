Şehit Ufuk Deniz’in naaşı Kastamonu Havalimanına indi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehit Ufuk Deniz’in naaşı Kastamonu Havalimanına indi

İHA

Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in naaşı askeri uçakla Kastamonu Havalimanı'na getirildi. Havalimanındaki karşılamaya gelenler gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Ufuk Deniz’in naaşı Kastamonu Havalimanına indi

Van’da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz’in naaşı askeri uçakla Kastamonu Havalimanı’na getirildi. Havalimanındaki karşılamaya gelenler gözyaşlarını tutamadı.
Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde takviye amaçlı bölgeye giden askeri aracın üzerine çığ düşmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz şehit oldu. Van İl Jandarma Komutanlığı ÇatakKayaboğazı Karakol Komutanlığı emrinde görevli 23 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz’in naaşı Kastamonu’ya getirildi. Şehit Ufuk Deniz için Kastamonu Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi. Havalimanında gerçekleştirilen karşılama törenine vatandaşlar da büyük ilgi göstererek şehidini yalnız bırakmadı.
Şehidin Babası Recep Odun’u Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, şehidin annesi Behiye Odun’u ise Dış İşleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı teselli etti. Ayakta durmakta güçlük çeken ve zaman zaman fenalaşan anne Behiye Odun’a sağlık görevlileri müdahale etti.

KASTAMONU

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çığda şehit olan asker, ağabeyine 'operasyona gidiyoruz' demiş
YEREL HABERLER Çığda şehit olan asker, ağabeyine 'operasyona ...
Kastamonu'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Kastamonu'ya şehit ateşi düştü
Şehit Ufuk Deniz, çığ bölgesine giderken annesini arayıp helallik istemiş 7 aylık asker, Van’da çığ düşmesi sonucu şehit düştü Kastamonu’ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Şehit Ufuk Deniz, çığ bölgesine giderken annesini ...
Kastamonu’da kınalı kekliğin avlanması yasaklandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da kınalı kekliğin avlanması yasaklandı
Tosya’da köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tosya’da köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları ...
Tosya’da 3 okula yıkım kararı
YEREL HABERLER Tosya’da 3 okula yıkım kararı
Daday’da kanser taraması yapıldı
YEREL HABERLER Daday’da kanser taraması yapıldı
İstanbul’dan Tosya Kaymakamlığına kitap bağışı
YEREL HABERLER İstanbul’dan Tosya Kaymakamlığına kitap bağışı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X