Şehit Ufuk Deniz’i binlerce kişi uğurladı Şehidin annesi olayı duyunca 160 defa aramış

Çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz memleketi Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.



VanBahçesaray yolunda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in naaşı, önce hava yolu ile Kastamonu’ya ardından karayolu ile kortej eşliğinde Tosya'ya getirildi. Memleketinde şehidin naaşı evinin önüne getirilerek helallik alındı. Helallik alınmasının ardından şehidin bayrağa sarılı naaşı tören alanına getirildi. Saygı duruşunun ardından törende konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Van iline gittiğini belirterek Vanlıların “Kardeşimiz o bizim, Tosyalılara selamlarımızı götürün. Bahçesaray insanlarını kurtarmak için kendini feda etti” dediğini aktardı. Kaymakçı, “Allah rahmet eylesin, ailesine, yakınlarına, Tosyalılara sabır versin, artık Ufuk kardeşimiz sadece ailesinin değil, tüm Türkiye’nin evladı oldu. Milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.



Törende konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Öncelikle acımızı paylaşmak üzere bir aradayız. Zor bir coğrafyadayız. Bu zorluk neden kaynaklanırsa kaynaklansın, askerimiz, polisimiz ve vatandaşlarımız gerektiğinde vatanımız için milletimiz için canını vermeye hazır olduğunu bir kez daha gösterdi. Kardeşimiz çığ altında kalanları kurtarmak için gittiğinde şehadet mertebesine ulaştı. Ailesine başsağlığı diliyorum, Tosyalılara başsağlığı diliyorum, Milletimize başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.



Cenaze namazını kılmak için saf tutan binlerce kişi alana sığmadı. Kılınan cenaze namazının ardından kortej eşliğinde dua ve tekbirlerle Tosya Şehitliği'ne getirilen şehit Ufuk Deniz gözyaşları içinde defnedildi. Şehidin naaşının defnedilmesinin ardından kabrin başına gelen dedesi gözyaşlarına hakim olamadı.



Annesi olayı duyunca 160 kez aramış

Sabah annesini arayan şehit Ufuk Deniz annesinden helallik alarak, “Çığ bölgesine gidiyoruz vatandaşlarımızı kurtarmaya. Fakat oralar da telefon çekmiyor, bana ulaşamazsanız beni merak etmeyin, ben iyiyim” dediği öğrenilirken gözyaşlarına hakim olamayan anne Behiye Odun, “Akşam çığ haberini duyunca 160 defa aradım ama ulaşamadım” dediği öğrenildi.



Törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve 26. Dönem Milletvekili Murat Demir, protokol üyeleri, şehidin ailesi ve binlerce vatandaş katıldı.

KASTAMONU 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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