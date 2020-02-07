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Kastamonu Belediyespor, Thüringer maçı hazırlıklarını tamamladı

İHA

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu son maçında Almanya temsilcisi Thüringer ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu Belediyespor, Thüringer maçı hazırlıklarını tamamladı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu son maçında Almanya temsilcisi Thüringer ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası'nda mücadele eden Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, A Grubu’ndaki 6. ve son maçında yarın Almanya temsilcisi Thüringer’i ağırlayacak. Gruptaki ilk iki maçında sürpriz bir şekilde Thüringer ve DVSC Schaeffler’e yenilerek hayal kırıklığı oluşturan Kastamonu Belediyespor, iki maçta Banik Most’u yenmeyi başarınca yeniden ümitlendi. Macaristan temsilcisi DVSC Schaeffler ile gruptan çıkmak için final oynayan ve rakibini 3432 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen Kastamonu Belediyespor, son maçında Almanya temsilcisi Thüringer’i sahasında konuk edecek.
EHF Cup, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda da yoluna dolu dizgin devam eden Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, gruptan çıkmayı garantilemesine rağmen Thüringer engelini de galibiyetle geçmek istiyor. Kastamonu Belediyespor, EHF Cup A Grubu karşılaşmasında Thüringer ile yarın Atatürk Spor Salonu'nda saat 15.00’te karşılaşacak.
Maç hakkında açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal, “Grubumuzdaki ilk maçı kaybettikten sonra hem Türk hentbol kamuoyunda hem de Avrupa hentbolunda bu gruptan Macaristan’ın Debrecen takımıyla Almanya’nın Thüringer takımının çıkacağına dair kuvvetli bir düşünce hakimdi. Ama biz, bunların böyle gelişmeyeceğini biliyorduk. Çünkü çalışmalarımızın karşılığı bu olmamalıydı" dedi.
Evlerinde oynadıkları ilk maçı kaybetmenin kendileri için sürpriz olduğunu ifade eden Günal, "İkinci maçımızı da İsveçli hakemlerin kötü ve yanlı bir yönetimiyle kaybettik ve arkadaşlarımıza daha sonra bunu anlattık. Zaten kendileri de anladılar. Çünkü saha içerisinde mücadele edenler de sporcu arkadaşlarımız. İki tane Banik Most maçını kazandıktan sonra Macaristan’da Debrecen ile grubun final maçına çıktık. Çok iyi ve sert bir mücadelenin ardından maçı kazanarak gruptan çıkmayı garantiledik. Yarın da inşallah grubumuzda son maçımızı oynayacağız Almanya’nın Thüringer takımıyla. Kendi evimizde en azından bizleri izleyecek olan salonu dolduracak olan muhteşem Kastamonu seyircilerimize ve televizyon başında bizleri destekleyip kalpleri bizlerle atan hentbol severlere bir galibiyet hediye etmek istiyoruz. Alacağımız galibiyetle grubun en iyi takımı olduğumuzu bir kez daha göstermek ve ispat etmek istiyoruz. Ben, herkesi bizleri izlemeye devam etmeleri çağrısında bulunuyorum” diye konuştu.

KASTAMONU

07 Şubat 2020 Cuma

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