Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

KastamonuSinop karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan tır, ulaşımı bir süreliğine aksattı.

Edinilen bilgiye göre, KastamonuSinop karayolu üzerinde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, HanönüBoyabat karayolu arasında 20’inci kilometrede etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüje doğru kayan tır, HanönüBoyabat yolunda ulaşımı bir süreliğine aksatırken, kazada herhangi bir yaralanma olmadı. Ekiplerin çalışmasıyla kayan tır kurtarılarak yol tekrar araç trafiğine açılabildi.

KASTAMONU 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:15

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