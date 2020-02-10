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Hayatını kaybeden hayvanseveri, beslediği kedisi yalnız bırakmadı

İHA

Kastamonu'da hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden hayvanseveri, beslediği kedisi yalnız bırakmadı. Kedi, cenazeye katılarak son kez sahibine musalla taşında baktı.

Hayatını kaybeden hayvanseveri, beslediği kedisi yalnız bırakmadı

Kastamonu’da hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden hayvanseveri, beslediği kedisi yalnız bırakmadı. Kedi, cenazeye katılarak son kez sahibine musalla taşında baktı.
Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde ikamet eden ve bir süredir tedavi gören 82 yaşındaki Kemal Akıllı, hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Sokak hayvanlarını sevmesiyle bilinen ve çok sayıda sokak hayvanına bakan Kemal Akıllı’nın cenazesine kapısında beslediği kedisi de katıldı. Duygusal anların yaşandığı cenaze töreninde kedi, musalla taşında yatan sahibine son kez bakakaldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde kediyi görenler büyük üzüntü yaşadı. Kemal Akıllı’nın baktığı kedi, cenaze boyunca Kastamonu Hayri Darende Camiindeki tabutun başından ayrılmadı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemal Akıllı’nın cenazesi, Sırasöğütler köyüne aile kabristanlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.

KASTAMONU

10 Şubat 2020 Pazartesi

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