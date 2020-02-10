Kastamonu’da bonzai ve esrar yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 45 fişek halinde bonzai ve esrar maddesi yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kastamonu’da bulunan uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda daha önceden hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan işlem yapılan 2 şüpheli şahsın üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 45 fişek halinde toplam 10,48 gram bonzai ve 0,35 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, bonzai ve esrar maddesine ise el konuldu.

KASTAMONU 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:14

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