(Özel) Kar savaşçıları, köyde mahsur kalan hasta iki genç kızı kurtardı Kar savaşçılarının 1800 rakımlı dağ köylerinde karla zorlu mücadelesi sürüyor

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde aniden rahatsızlanan 17 yaşındaki ve 13 yaşındaki iki genç kız, 1.5 metre kar kalınlığına ulaşan 1800 rakımlı köyde mahsur kaldı. Kastamonu İl Özel İdaresine bağlı kar savaşçıları, köyde mahsur kalan iki genç kızı yolları açarak kurtardı. Genç kızlar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca Şenpazar’da morgda kalan bir cenazede, kar savaşçılarının açtığı yol sonrasında toprağa verilebildi.

Çetin kış mevsimi Kastamonu’da yüzünü gösterdi. Özellikle 1800 rakımı bulan yüksek kesimlerinde Kastamonu İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmaları gece gündüz demeden devam ediyor. Kar savaşçıları, 20 ilçede, bin 55 köy ve 3 bin 647 yerleşim yerinde karla kapanan yolları açık tutmak için mesai gözetmeksizin gece gündüz büyük bir özveriyle çalışıyor. Karla mücadele ekipleri, çetin kış şartları ve zorlu coğrafyalara rağmen ulaşılamayan köyleri ulaşılabilir hale getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Karla mücadele çalışmalarında azıklarını yanlarında getiren ekipler, yemeklerini ise kar üzerinde yiyor. Bazı zamanlarda çalışma yaptıkları köylerde köylülerin isteklerini kırmayan karla mücadele ekipleri, köy kahvesinde soba başında biraz ısınıp bir bardak sıcak çay içtikten sonra tekrar görevlerinin başına dönüyor.



Kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta iki genç kız kurtarıldı, morgda bekleyen bir cenazede toprağa verildi

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde Küçük Mutlu köyünde ikamet eden 17 yaşında ve 13 yaşındaki iki genç kız, kar yağışından dolayı kapanan köyde mahsur kaldı. Durumları giderek kötüleşen iki genç kız için köylüler Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Kapalı köy yollarını açmak için mücadele eden Kastamonu İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, gelen ihbar üzerine çalışmalarını Küçük Mutlu köyüne doğru kaydırdı. 1800 rakım ve yaklaşık 1,5 metre kalınlığındaki kar nedeniyle yolu açmakta güçlük çeken ekipleri, uzun uğraşlar sonunda köye ulaştı. Karla mücadele ekiplerine eşlik eden 112 Acil Sağlık ekipleri, hasta iki genç kıza ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı.

Öte yandan Şenpazar ilçesine bağlı Uzunyol köyünde de morgda bekleyen bir cenaze toprağa verildi. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yolların kapanması sonucu cenazenin yakınları, Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine çalışmalarını Uzunyol köyüne kaydıran karla mücadele ekipleri, karla kaplanan yolu açtı. Morgdan alınan cenaze, köye getirilerek cenaze merasiminin ardından toprağa verildi.



Halen 207 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle halen 207 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Ağlı’da 3, Araç’ta 2, Azdavay’da 23, Bozkurt’ta 13, Cide’de 9, Çatalzeytin’de 12, Daday’da 20, Devrekani’de 19, Hanönü’nde 13, İhsangazi’de 6, İnebolu’da 16, Küre’de 21, Pınarbaşı’nda 9, Seydiler’de 2, Şenpazar’da 9, Taşköprü’de 28 ve Tosya’da ise 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, şu ana kadar bin 308 köy yolunu ulaşıma açarken, 14 bin 52 kilometrede de karla mücadele çalışması yaptı.



“Bugüne kadar 10 bin kilometre bir yol ağında karla mücadelemiz oldu”

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, karla mücadele çalışması yürüten ekipleri ziyaret etti. Çalışanlara kumanya da dağıtan Karahasan, zor şartlar altında görev yapan karla mücadele ekiplerine gösterdikleri özveriden ötürü teşekkür etti.

Kastamonu’nun Batı Karadeniz Bölgesinde en çok kar yağışı alan bölge olduğunu söyleyen Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, “Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ilimiz kar görüyor. Kastamonu, bir kış memleketi diyebiliriz. Dolayısıyla her yıl yoğun bir şekilde karla mücadelemiz devam etmektedir. Ancak bu yıl kar biraz geç geldi. Daha doğrusu bu sene çok fazla kar görmedik ama nihayet bereket dediğimiz karı geçte olsa bulduk. Karla mücadele çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bilindiği üzere Kastamonu’muz, Türkiye’de birçok kırsal kesim envanteri bakımından ilk sıralardadır. 9 bin 358 kilometrelik bir yol ağında çalışıyoruz. Bu sene yaklaşık 10 bin kilometrelik bir yol ağında karla mücadele çalışmamız devam etti. Her sene ortalama 500 bin litre civarında motorin kullanıyoruz ama bu sene 300 bin litre civarında kaldı, tabii daha kış devam ediyor. Elzem bir sıkıntımız yok. Biz bu konuda zaten makine parkı ve personel olarak da güçlüyüz. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

9 bin 358 kilometrelik yol ağıyla Türkiye’de 51 İl Özel İdaresi içerisinde ilk sırada yer aldıklarını belirten Karahasan, “Bugüne kadar 10 bin kilometre bir yol ağında karla mücadelemiz oldu. Bugün itibariyle de kapalı köy yolu sayımız bir hayli azaldı. İlimizde bin 54 köyümüz var, yine Türkiye’de 51 İl Özel İdaresi bakımından 2’inci sırada yer alıyoruz. Allah’a şükür bir sıkıntımız şu an için yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.