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Türkiye’nin en yaşlı avukatı cübbesini giydi Kastamonu Barosu, 97 yaşındaki Cesuroğlu’na ...

İHA

Türkiye'nin en yaşlı gazisi iken giydiği cübbe sonrasında Türkiye'nin en yaşlı avukatı unvanını da kazanan emekli Askeri Hakim Albay Ali Cesuroğlu'na, Avukatlık Ruhsatnamesi Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu tarafından takdim edildi. Cesuroğlu, avukatlık yeminini etmesinin ardından cübbesini de giydi.

Türkiye’nin en yaşlı avukatı cübbesini giydi Kastamonu Barosu, 97 yaşındaki Cesuroğlu’na ruhsatnamesini takdim etti Türkiye’nin en yaşlı gazisiyle en yaşlı avukatı unvanına da sahip oldu

Türkiye’nin en yaşlı gazisi iken giydiği cübbe sonrasında Türkiye’nin en yaşlı avukatı unvanını da kazanan emekli Askeri Hakim Albay Ali Cesuroğlu’na, Avukatlık Ruhsatnamesi Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu tarafından takdim edildi. Cesuroğlu, avukatlık yeminini etmesinin ardından cübbesini de giydi.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 72 yıl önce mezun olan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı emekli Askeri Hakim Albay Ali Cesuroğlu için Kastamonu Barosu Konferans Salonunda ‘Cübbe Giydirme” töreni düzenlendi. Törene Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Kastamonu Baro Başkanı Av. Özgür Demir, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran, 5’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma ile gaziler, adli yargı mensubu ve avukatlar katıldı.
30 yıl askeri hakimlik görevinde bulunan emekli Hakim Albay Ali Cesuroğlu, avukatlık yemininin ardından avukatlık ruhsatnamesini Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’ndan aldı. Yemin etmesinin ardından cübbesi de giydirilen Ali Cesuroğlu’na Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun tarafından terazi görünümlü plaket hediye edildi.

“Bizim için büyük bir onur olmuştur”
Törende konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, böyle bir törende bulunmaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, “Ali Cesuroğlu, Kore ve Kıbrıs Gazisi. Burada gazilerimiz var, kendilerinden Allah bin kere razı olsun. Bu millet size minnettar. Biz bugün bu vatanda huzur içerisinde, güvenlik içerisinde yaşayabiliyorsak, sizlerin sayesindedir. Bugün bu vatana göğüslerini siper etmiş, nice gazilerimiz ve nice şehitlerimiz sayesindedir. Zor günler yaşıyoruz ama bir taraftan da böyle önemli olayları her zerremizle idrak etmeliyiz. Bu önemli bir an. 1920’de kurulmuş bir baro, 1923’de doğumlu bir çınar, memleketin her köşesinde memleketine hizmet etmiş ve avukatlık mesleğini seçmiş bir çınar. Bu bizim için müthiş bir şey. Varlığınızla güç buluyoruz. Bugün burada bulunmak bizim için büyük bir onur. Her biri büyük bir fedakarlık eseri olarak buraya katılmıştır. Kastamonu Barosu’na avukatlık mesleğinin bayrağını nice nice zirvelere çektiği için teşekkür ediyorum. Kastamonu ve Kastamonulular olmasaydı bizim İstiklal Harbimiz başarıya ulaşamazdı” dedi.

“Türkiye’nin en yaşlı gazisiyken, en yaşlı avukatı da oldum”
Avukatlık Ruhsatını alarak cübbesini giyen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanlığı görevini de sürdüren Kore ve Kıbrıs Gazisi Emekli Hakim Albay Ali Cesuroğlu ise, “Savaş meydanlarında bulundum, acıları gördüm. Son zamanlarda istenmeyen ve beklenmeyen olaylarda şehit düşenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Onların acısını bizlerde paylaşıyoruz. Üzücü olayda her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Türkiye’nin kaderinde ne zaman sıkıntı varsa toplum olarak herkes beraber olur. Birlik ve beraberlik içinde olmamız aynı zamanda avantajımızdır” diye konuştu.
Türkiye’nin en yaşlı gazi unvanının yanı sıra en yaşlı avukatı da olduğunu belirten Cesuroğlu, “Şu ana kadar albay oldum, hakim oldum, gazi oldum ama bir noksanım kalmıştı bu seferde avukat oldum. Son derece mutluyum, şu anda 97 yaşındayım. Türkiye’de yaşayan en yaşlı gaziyim. Şu anda da Türkiye Barolar Birliği başkanımız tarafından Türkiye’nin en yaşlı avukatı olduğumu söyledi. Devletimize bağlıyım, teşekkürler” şeklinde konuştu.
Böyle bir ruhsat töreninin Türkiye’de ilk olduğuna işaret eden Kastamonu Baro Başkanı Av. Özgür Demir de, “Avukatlık ruhsatnamesini teslim ettiğimiz Ali Cesuroğlu, 72 yıl önce Hukuk Fakültesini bitirmiş bir isim. Hukuk camiasında askeri hakim olarak görev yapmış kendisi. Bu sefer yemin ederek avukatlık mesleği sahibi oldu. Gerçekten Türkiye’de böyle bir ruhsat töreni bir ilktir” dedi.
Cübbe Giydirme törenini ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu tarafından avukatlara meslek içi eğitim semineri verildi. Seminerde, seri muhakeme konusu işlendi.

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