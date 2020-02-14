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Kar savaşçılarının yolunu köylüler kadar sokak hayvanları da bekliyor

İHA

Kastamonu İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bir yandan kapanan köy yollarını ulaşıma açmaya çalışırken, diğer yandan da zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besliyor.

Kar savaşçılarının yolunu köylüler kadar sokak hayvanları da bekliyor

Kastamonu İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bir yandan kapanan köy yollarını ulaşıma açmaya çalışırken, diğer yandan da zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besliyor.
Kış mevsiminin çetin geçtiği Kastamonu’da karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin kardan kapanan yolları gece gündüz demeden açmak için mücadele eden Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, aynı zamanda kışın yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını da besliyor. Sokak hayvanlarını bazen tavuk ile bazen de yanlarında getirdikleri kendi azıklarından vererek besleyen ekiplerin yolunu kardan yolları kapanan köylüler kadar sokak hayvanları da dört gözle bekliyor. Zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları, karla mücadele ekiplerini gördüklerinde önlerine koşuyor. Kısa süreliğine greyder, dozer veya kepçelerini durduran görevliler, aç kalan sokak hayvanlarını besliyor. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, yolda mahsur kalan veya kara saplanan araçları da kurtarıyor.
İl Özel İdaresinde görevli iş makinesi operatörü Hamdi Şahinoğlu, “Bu yollar köylülerimizin can damarıdır. Biz bu yolları açık tutmak zorundayız. Biz sadece insanlara değil tüm canlılara ulaşmak zorundayız. Bunda da ulaşıyoruz. Nitekim yollarda sahipsiz sokak hayvanlarını da görüyoruz. Bizler, yolları açarken o köpekleri de, sokak hayvanlarını da besliyoruz. Biz sadece insanlara değil tüm canlılara hizmet ediyoruz” dedi.
Bazen kendi yiyeceklerini yanlarında getirdiklerini anlatan Şahinoğlu, “Bizler, sabahları yanımızda yiyeceğimizi, azığımızı getiririz. Yanımıza mutlaka yiyecek alırız. Çünkü nerede ne zaman yemek yiyeceğimiz hiç belli olmuyor. Köylülerimiz çoğu zaman sağ olsunlar bize yemeğimizi verirler. Ama nitekim her zaman her yerde yemeğe ulaşamazsınız. Ama bizler, bu yemeğe ulaştığımız zaman yanımızda getirdiğimiz azıkları bu sefer köylerimizde sahipsiz köpekler oluyor, onlara veriyoruz, onları besliyoruz. Onlar da birer canlı sonuçta, biz de onları beslemek zorundayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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