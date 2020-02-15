GMG Kastamonuspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-0

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- STAT: Gazi

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Emir Kılıçarslan (xx), Osman Baruk (xx)

GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (xx)- Recep (xx), Özgür İleri (xx), Doğanay (xx) (Dk. 78 Alican x), İlyas (xx) (Dk. 87 Berkay x), Metincan (xxx), Harun (xx), Faruk (xx), Özgür Yılmaz (xx), Ömer (xx) (Dk. 72 Yusuf x), Hakan (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Übeyd (x)- Fatih (x) (Dk.54 Timur x), Caner (x), Muhammet (x), Emre Özkan (x), Yavuz (x), Hüseyin (xx), Süleyman (x), Celal (xx) (Dk 50. Emre Işık x), Medeni (x), Abdullah (x)

GOL: Dk. 52 Metincan (GMG Kastamonuspor)

SARI KARTLAR: Faruk, Özgür İleri, Alican, Harun (GMG Kastamonuspor) Muhammet, Abdullah (BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Bodrum Belediyesi Bodrumspor´u 1-0 mağlup etti.

52´nci dakikada GMG Kastamonuspor´da kullanılan serbest vuruş sonrası İlyas´ın kafa ile ceza sahasına indirdiği topa dokunan Metincan, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi 1-0.

Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



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