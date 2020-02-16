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Top toplayıcı çocuğa montunu giydirdi

DHA

-GMG Kastamonuspor'un futbolcusu Mert Arabacı, dün oynadıkları Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşmasının devre arasında üşüdüğünü gördüğü top toplayıcı çocuğa kendi montunu giydirdi.

-GMG Kastamonuspor'un futbolcusu Mert Arabacı, dün oynadıkları Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşmasının devre arasında üşüdüğünü gördüğü top toplayıcı çocuğa kendi montunu giydirdi.
TFF 2'inci Lig Kırmızı grupta dün GMG Kastamonuspor, kendi sahasından Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın devre arasında maça yedek çıkan GMG Kastamonusporlu Mert Arabacı, takım arkadaşları ile sahaya ısınmaya çıktı. Arabacı, bu sırada eksi 3 derecede oynanan maçta görev yapan top toplayıcı çocuğun üşüdüğü fark etti. Arabacı, ismi öğrenilemeyen çocuğun yanına giderek üzerindeki montu giydirdi. 24 yaşındaki genç futbolcunun bu harekâtı, GMG Kastamonusporlu yönetici tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Karşılaşma, GMG Kastamonuspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.   

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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