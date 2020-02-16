Kastamonu’daki Endüstriyel Orman Ürünleri Tesisinin enerjisi GES’ten karşılanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kastamonu’daki Endüstriyel Orman Ürünleri Tesisinin enerjisi GES’ten karşılanacak

İHA

Kastamonu’daki Endüstriyel Orman Ürünleri Tesisinin enerjisi GES’ten karşılanacak

Kastamonu Ticaret Borsası tarafından faaliyete geçirilen Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisinin çatısına 5 milyon TL bütçeyle güneş enerjisi sistemi kurulacak. 3 milyon TL’si KUZKA tarafından hibe edilecek güneş enerjisi projesinin tamamlanmasında tesisin bütün enerji ihtiyacı bu projeden karşılanacak.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından sağlanan güdümlü proje desteğiyle Kastamonu Ticaret Borsası Ortak Kullanım Tesisinin enerji ihtiyacı kurulacak güneş enerji santralinden karşılanacak.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenmeye hak kazanan “Kastamonu Ticaret Borsası Ortak Kullanım Tesisi Güneş Paneli Kurulumu Projesi”nin sözleşmesi imzalandı. Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında KUZKA Hizmet Binasında gerçekleştirilen imza törenine, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Dr. Serkan Genç, Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat İşeri ve kurumun ilgili temsilcileri katıldı.

“Proje tesisin verimliliğine katkı sağlayacak”
İki yıllık sürede bitirilmesi ön görülen projenin, tamamlanması ile birlikte ortak kullanım tesisinin verimliliğine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Bu proje, bir projeyle kurulan ahşap ortak kullanım tesisinin sürdürülebilirliğine katkı sağlarken, gelir gider dengesini lehinize çevrilecektir. Bundan dolayı güzel düşülmüş bir proje olarak görüyorum. Projede emeği geçen herkese ben de özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

“GES Projesi 2 yıl sonra aktif hale gelecek”
Proje hakkında katılımcılara bilgiler veren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç de, “Kastamonu Ticaret Borsası’nın Kastamonu OSB’de bir ortak kullanım tesisi bulunmaktadır. Ajansımız ve Ticaret Borsası’nın ortağı olduğu projeye güdümlü proje desteği sağlıyoruz. Bu proje kapsamında tesisin çatısına kurulacak 750 kWh saat kapasiteli güneş enerji panelleri ile ortak kullanım tesisinin enerji ihtiyacının tamamı karşılanacak. Yaklaşık 5 milyon TL bütçeli projeye Ajans olarak 3 milyon TL tutarında bir hibe desteği sağlayacağız. Projenin 2 yıl uygulama süresi içinde aktif hale gelmesini planlıyoruz” diye konuştu

“Proje, tesisisin tüm enerji ihtiyacını karşılayacak”
2017 yılında faaliyete başlayan ortak kullanım tesisinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’na “Kastamonu Ticaret Borsası Ortak Kullanım Tesisi Güneş Paneli Kurulumu Projesi”nin sundukları belirten Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat İşeri, “Ajansımızda sağ olsun projeye ilgi göstererek destek sağladı. Büyük bir proje, büyük bir iş Kastamonu için hayırlı olacağı inancıyla, inşallah altından kalkacağımıza inanıyorum. İlgi ve desteklerinden dolayı Genel Sekterimiz Dr. Serkan Genç’in şahsında tüm Ajans çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sağladığı destekle KUZKA tarafından uygulanan güdümlü proje desteği kapsamında, Kastamonu OSB’de ortak kullanım tesisinin çatısına kurulacak 750 kWh enerji üretim kapasitesine sahip güneş enerji santraliyle ortak kullanım tesisinin enerji maliyetleri tamamen ortadan kaldırılırken, yapılacak tasarrufla da üye firmalara daha nitelikli hizmetlerin sağlanması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tosya’da TARSİM bilgilendirme toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Tosya’da TARSİM bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Top toplayıcı çocuğa montunu giydirdi
YEREL HABERLER Top toplayıcı çocuğa montunu giydirdi
(Özel haber) Kastamonu mermerine Uzak Doğu ilgisi Kastamonu’dan dünyanın 40 ülkesine mermer ihracatı
YEREL HABERLER (Özel haber) Kastamonu mermerine Uzak Doğu ...
GMG Kastamonuspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-0
YEREL HABERLER GMG Kastamonuspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-0
İnebolu’da odunlukta çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER İnebolu’da odunlukta çıkan yangın korkuttu
Tarım ve Orman Bakanlığından Kastamonulu çiftçilere 21 milyon TL hibe Tarım İl Müdürlüğü’nde 137 proje sahibiyle hibe sözleşme imzalandı
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanlığından Kastamonulu çiftçilere ...
Yanan evde yanmamış iki Kuran-ı Kerim bulundu
YEREL HABERLER Yanan evde yanmamış iki Kuran-ı Kerim bulundu
Kar savaşçılarının yolunu köylüler kadar sokak hayvanları da bekliyor
YEREL HABERLER Kar savaşçılarının yolunu köylüler kadar sokak ...
Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu
YEREL HABERLER Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim ...
Taşköprü karla mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Taşköprü karla mücadele devam ediyor
Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar
YEREL HABERLER Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar
Taşköprü’den deprem bölgesine nakdi yardım
YEREL HABERLER Taşköprü’den deprem bölgesine nakdi yardım
Çığ şehidi için Tosya’da mevlit okundu
YEREL HABERLER Çığ şehidi için Tosya’da mevlit okundu
Devrekani Belediyesi araç parkuru güçlendirildi
YEREL HABERLER Devrekani Belediyesi araç parkuru güçlendirildi
Şener, Ankara’da düzenlenen ‘TOBB İştiraklerini Tanıtma’ toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Şener, Ankara’da düzenlenen ‘TOBB İştiraklerini ...
Kastamonu'da yolcu minibüsünün çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da yolcu minibüsünün çarptığı yaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X