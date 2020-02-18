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Başkan Çatal, “Zamanı gelince Bozkurt’u tekrar MHP ile buluşturacağız”

İHA

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, zamanı gelince Bozkurt ilçesini tekrar MHP ile buluşturacaklarına inandığını söyledi.

Başkan Çatal, “Zamanı gelince Bozkurt’u tekrar MHP ile buluşturacağız”

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, zamanı gelince Bozkurt ilçesini tekrar MHP ile buluşturacaklarına inandığını söyledi.
MHP Kastamonu İl Başkanlığı tarafından Bozkurt ilçesinde düzenlenen istişare toplantısına katılan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, konuşmasında şunları kaydetti: “Bozkurtlular, zannetmeyin ki Belediye başkanınız yok, karşınızda 7 tane Belediye Başkanınız var. Bu emanete de sahip çıkın! 7 tane koç gibi biz haramzade değiliz biz haram yemeyiz elhamdülillah biz Beytullah olarak bakıyoruz. Sizin belediye başkanınız var. Biz buraya sizin yanınızda olmaya geldik, sorunlarınızı dinlemeye geldik, elimizden ne gelirse onu yapmaya geldik.”
“Ülkücü, ülkücünün kardeşidir” diyen Başkan Çatal, “Biz, Taşköprü olarak bunu çok yaşadık. Seçim yaptıktan sonra unutulduk gittik. Bu seçimde savaş verdik bir şeyler kazanmaya çalıştık seçim bitti parti bizi unuttu dedik ama biz bunu yapmayacağız söz verdik. Emanetimize sahip çıkacağız zamanı gelince de bu belediyeyi geri almayı bileceğiz. Sizden rica ediyorum ne güzel bir birlik beraberliğimiz var. Ülkücü ülkücünün kardeşidir. En kötü gününüzde yanınızdayız. Kötü gün dostu her zaman dosttur. İyi günde herkes dost. Biz sizi kötü gün dostu olarak gördük iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızdayız. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.
Bozkurt Belediyesi Havuzlu Bahçe Tesislerinde gerçekleştirilen istişare toplantısına Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, Çatalzeytin Belediye Bakanı Ahmet Demir, Tosya İlçe Başkanı Volkan Kavaklıgil, Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP Bozkurt İlçe Başkanı Müjdat Kalkan ile muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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