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Başkan Altıkulaç'tan Besi OSB projesi mesaisi

İHA

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi Projesinin 2021 yatırım yılı programına alınması için yoğun çaba sarf edeceklerini kaydetti.

Başkan Altıkulaç'tan Besi OSB projesi mesaisi

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi Projesinin 2021 yatırım yılı programına alınması için yoğun çaba sarf edeceklerini kaydetti.
Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi Projesinin paydaşlarından olan Kastamonu Ticaret Borsası, Şubat ayı Meclis Toplantısını Devrekani’de gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Ömer Faruk Yanık'ın başkanlığında yapılan toplantıda, Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi Projesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve diğer gündem maddeleri ele alındı. Toplantıya Devrekani Kaymakamı Yücel Erdem, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Faruk Yanık, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat İşeri ve Borsa Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Başkan Altıkulaç, toplantı öncesinde söz alarak projenin son durumu hakkında Ticaret Borsası üyelerine bilgi verdiler.
Devrakani Kaymakamı Erdem ile ortak hareket ettiklerini ifade eden Başkan Altıkulaç, “Gündemimizde yaklaşık iki yıldır, Kastamonu Ticaret Borsası'nın da paydaşı olduğu Organize Hayvancılık İhtisas projesi bulunuyor. Samimiyetimle ifade etmek istiyorum ki şu ana kadar kurulan Organize Hayvancılık İhtisas bölgeleri ele alındığında, Devrekani Organize Hayvancılık İhtisas projesi kadar hızlı ilerleyen bir proje olmamış. Tabi burada sinerjinin etkisi çok büyük. Sivil toplum kuruluşlarıyla, kaymakamlığıyla, belediye başkanlığıyla, özel idaresi ile el ele gönül gönüle bu noktaya kadar getirdik. Kuruluşa ilişkin protokolü hazırlayıp bakanlığa sunduk. Fizibilite ve jeolojik etüt raporları gitti. Bir işadamımız sayesinde ÇED sürecinde emin adımlarla yolumuzda ilerliyoruz. 22,5 ay içerisinde ÇED raporu olumlu yönde sonuçlanacaktır diye ümit ediyorum. Bundan sonraki aşamamız biliyorsunuz Organize Hayvancılık İhtisas bölgemiz bin 290 dekardan oluşuyor. 98 adet parselden oluşuyor. Yatırım büyüklüğü 100 Milyon TL civarında. Buranın tamamı mera vasfında olan bir arazi. Mera vasfının kaldırılması gerekiyor. ÇED raporunun ardından bizim üzerinde yoğunlaşacağımız konu bu olacak. Mera vasfının kaldırılması için de zaman kaybı yaşamamak adına diğer yandan bu çalışmaları sürdürüyoruz. Sayın Valimiz ve Sayın Milletvekilimiz Hakkı Köylü bu projeyi çok sahiplendiler ve her aşamada bizlere büyük katkı sunuyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Hedeflerinin Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin 2021 yatırım programına alınmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Altıkulaç, "Kalkınmada öncelikli yöre olmamızdan dolayı, 100 Milyon TL maliyetli bu projenin finansmanı Devlet'in yüzde 100 hibesiyle yapılacak. Yasal statü bu şekilde. Bizim şu anda yapmamız gereken, ÇED raporunu aldıktan sonra mera vasfını kaldıracağız, ardından müteşebbis heyet katkı paylarının dekontlarını dosyaya koyacağız. Sözün özü projenin 2021 yılı yatırım programına alınması için var gücümüzle çalışıyoruz. Devrekani ve bölgemiz için bu projeyi vizyon proje olarak görüyoruz. Bu konuda bizleri mutlu eden bir diğer gelişme ise şu anda kuruluş aşamasındayız. Burada yatırım yapmak isteyenler son 56 aydır bizi arıyorlar" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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