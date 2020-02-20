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Kastamonu OSB, Bilecik OSB ile kardeş protokolü imzaladı

İHA

Kastamonu OSB, Bilecik OSB ile kardeş protokolü imzaladı

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi, yatırım yapma ve tecrübe paylaşımı için Bilecik Organize Sanayi Bölgesi ile kardeş OSB protokolü imzaladı.
Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, yatırım ve istihdam olanaklarını geliştirme, mevcut Organize Sanayi Bölgesini geliştirme yönündeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu OSB Yönetim Kurulu, Bilecek Organize Sanayi Bölgesi ile temasa geçerek kardeş OSB protokolü imzaladı. Protokolün imzalanmasıyla birlikte Bilecek OSB Yönetim Kurulu ile bazı işadamlarının Mart ayının sonuna doğru Kastamonu’ya ziyaret etmesi bekleniyor.
Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kömeç, Bilecek OSB Yönetim Kurulu ile kardeş OSB protokolü imzaladıklarını belirterek, “Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi olarak Bilecik Organize Sanayi Bölgesi ile kardeş OSB protokolü imzaladık. Bununla birlikte bizim Bilecik’ten beklentimiz Bilecik Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurula 15 yıl önce geçmiş. Bizde Bilecik’teki arkadaşların tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz aynı zamanda işbirliğine geçerek ortaklaşa Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi yapılacak olan yatırımların büyütülmesini amaçlıyoruz. Bunun dışında Bilecek Organize Sanayi Bölgesinin şuan ki Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan aynı zamanda bizim İnebolulu hemşehrimiz oluyor. Kendisi Aslan Alüminyumun sahibi oluyor. Ayrıca bizler, kendisinden Kastamonu’ya da bir yatırım yapmasını istedik ve kendisi de inşallah bu işe olumlu bakıyor. Ne tür yatırımların yapılacağını inşallah kendisiyle oturup konuşacağız. Bu kapsamda kendisi Mart ayının sonuna doğru Kastamonu’ya gelmeyi planlıyor. Kastamonu’da bazı yatırım alanlarını ve yatırım bölgelerinde incelemelerde bulunacak” dedi.
Bilecek OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan’ın aslen İnebolulu olduğunu hatırlatan Başkan Kömeç, “İnebolulu hemşehrimiz olan Bilecik Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Aslan, daha önceden Kastamonu’ya yatırım yapmak istemiş fakat daha önceki yönetimler tarafından kendisine yer verilmemiş. Onun içinde Bilecik’e giderek yatırım yapma kararı almış. Şu anda Bilecik’te 400 bin metrekarenin üzerinde bir alanda fabrikaları bulunuyor. Alüminyum dalında da Türkiye’nin en önde gelen firmalarından birisi oluyor. Kendisi Amerika, Kanada, bütün Avrupa ülkeleri gibi Dünyanın her tarafına ihracat yapan büyük bir firma. Vizyonu çok geniş bir şirket. Ayrıca yönetim kurulunda bulunan diğer iş adamlarının da büyük vizyonları var. İnşallah onlarda bizleri ziyarete gelecekler. Tabii ki hepsinin burada Kastamonu’da nasıl bir ticaret yapacaklarını oturup konuşacağız. Bunun dışında Kastamonu’da ticaret yapan iş adamlarımıza, insanlarımıza faydalı olabilmeleri için kendilerini Kastamonu’ya davet ettik, inşallah Mart ayının sonunda Kastamonu’ya bir ziyaret gerçekleştirecekler. Bizde kendilerini en iyi şekilde Kastamonu’da ağırlayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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