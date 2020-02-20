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Eski Vekil Demir, “Kastamonu-İnebolu karayolunda çalışmalar devam edecek”

İHA

Eski Vekil Demir, “Kastamonu-İnebolu karayolunda çalışmalar devam edecek”

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonuİnebolu karayolunda çalışmaların durdurulmayacağını ve devam edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından 2020 Yatırım Yılı Programı açıklandı. Buna göre Kastamonuİnebolu karayoluna 10 bin TL sembolik ödenek konuldu. Bunun üzerine çıkan bazı haberlere tepki gösteren AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve iş adamı Murat Demir, 2020 Yılı Yatırım Programına sembolik ödenekle giren Kastamonuİnebolu yolunda çalışmaların durmayacağını aksine bu yıl da devam edeceğini kaydetti.
İnebolu Yolu Projesinin 2020 Yılı Yatırım Programında yer almasının önemli olduğuna dikkati çeken iş adamı Murat Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Kastamonuİnebolu yolu 2017 yılında ihale edildi. İnebolu yolu projesi için Küre Uzunöz Köyüne 600 kişilik bir şantiye kuruldu ve işe başlandı. Proje bedeli yaklaşık 2 milyar TL’dir. Projeyi alan firma Cengiz İnşaattır. Bu yol Karayolları GüneyKuzey aksın tamamlayıcı bölümü ve İnebolu Limanından yapılacak. Kastamonu ihracatlarına önemli katkı sağlayacak. Bilindiği üzere Kastamonuİnebolu yolu geçen yıl bir duraksama yaşadı. Herkesin merak ettiği 2020 yılı yatırımları içinde yer alacak mı sorusuna cevap geldi ve proje 2020 yılı çalışılacak ve devam edecek projeler içinde yer aldı. Yerel haberlere ve sosyal medyaya baktığımızda çıkan ödenek eleştiriliyor ve yolda bu yıl çalışılmayacağı konusunda bileğisiniz söylemler dolaşıyor. Bugün yaptığım bazı görüşmelerde yetkili merciler bu ödenek sembolik, bu proje o listeye giren diğer tüm projelerde yoğun çalışacağız peyderpey ödeneklerimiz gelecek denildi. Bir dikkat çekilmesi gereken konu ise hükümetimizin bu yılki bütçe harcamaları içinde en fazla para Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza verilmiştir. Bu yıl Karayolları tüm projelerde yoğun bir şekilde çalışacak inşallah. Kastamonuİnebolu Yolu bu yıl devam edecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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