Tosya’da yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı Yemleme çalışmalarına Kaymakam Pişkin'de katıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde zorlu kış şartlarında yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ile Tosya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleriyle birlikte kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Yem bırakma çalışmasının ardından konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kar yağışı nedeniyle hayvanların yem bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirterek, özellikle yabani hayvanların kış mevsiminde hayatta kalma mücadelesi verdiklerini kaydetti.

Tosya’nın doğal yaşam bakımından oldukça zengin bir bölge olduğunu vurgulayan Pişkin, “Bu güzellikleri, doğal dengenin önemli unsurları arasında yer alan yabani hayvanlar ile de paylaşıyoruz. Doğal dengenin bozulması halinde insan yaşamının da olumsuz etkileneceği bir gerçektir. Sürdürülebilir bir yaban hayatı için kış aylarının zor geçtiği dönemlerde doğaya yem bırakılması, ülkemizde bir alışkanlık haline geldi. Bizler de Tosya'mızın yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda yaşayan yabani hayvanların yaşam bölgelerinin yakınlarına ve geçiş güzergahlarına yem bıraktık. Gerek duyulduğu dönemlerde bu yemleme çalışmasına devam edeceğiz” dedi.

Pişkin’e, Tosya Doğa Koruma ve Milli Park Şefi Derya Kayacı ile bazı hayvanseverler de eşlik etti.

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