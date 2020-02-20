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Tosya El Sanatları Derneği, Kaymakam Pişkin’i ziyaret etti

İHA

Tosya El Sanatları Derneği, Kaymakam Pişkin’i ziyaret etti

Tosya Eğitim, Kültür ve El Sanatları Derneği, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’i ziyaret etti.
Şubat ayı başında fiilen kurularak faaliyetlerine başlayan ve Tosya’nın ilk kadın derneği olma özelliğini taşıyan Tosya Eğitim, Kültür ve El Sanatları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’i makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Günnur Evin ve üyelere hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Pişkin, “Toplumsal hayatımızın her alanında güzel başarılar elde eden Tosyalı kadınların dernek çatısı altında da önemli çalışmalara imza atacaklarından şüphem yoktur. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.
Kaymakam Pişkin, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde kendilerinin de dernek çalışmalarına yardımcı olmaktan ve katkı sunmaktan imtina etmeyeceklerini vurguladı. Dernek Başkanı Evin ise, her zaman kendilerine destekte bulunan Kaymakam Pişkin’e teşekkür ederek, yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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