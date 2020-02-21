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Kastamonu’da Ilgaz Dağında kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

İHA

KastamonuAnkara karayolunun Ilgaz Dağı geçidinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kastamonu’da Ilgaz Dağında kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

KastamonuAnkara karayolunun Ilgaz Dağı geçidinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında Kastamonu’da özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. KastamonuAnkara karayolu Ilgaz Dağı geçidinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
KastamonuAnkara karayolunun Ilgaz Dağı kesiminde öğleden sonra başlayan kar yağışı şiddetini arttırıyor. Ilgaz Dağında yağan kar yağışı sonrasında sürücüler hız keserken, kar yağışının ilerleyen saatlerde de devam etmesi bekleniyor.
Karayolları ekipleri, Ilgaz Dağında ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kar yağışının başlamasıyla birlikte tuzlama çalışması yaparken, polis ekipleri de sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.
Ayrıca Ilgaz Dağında, kar yağışıyla birlikte siste sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sis nedeniyle Ilgaz Dağında görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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