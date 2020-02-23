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Maden işçileri, arkadaşları işten çıkartıldığı gerekçesiyle greve başladı

İHA

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden işletmesinde çalışan işçiler, işten çıkartılan arkadaşlarına destek için greve başladı.
Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir bakır madeninde taşeron firma bünyesinde çalışan işçilerden 9’u işten çıkartıldı. Sebepsiz yere arkadaşlarının işten çıkartıldığını öğrenen gece vardiyasında çalışan 125 kişi, işten çıkartılan arkadaşlarına destek amacıyla greve başladı. Maden ocağı önünde toplanan maden işçilerinin grev kararı alması sonucu bölge jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
İşten çıkarılan işçiler adına bir konuşma yapan Kadir Acar, dün akşam şirketin bir görevlisinin kendileriyle çalışmak istemediğini söylediğini kaydetti.
İşçilerden 7’si Taşköprülü, 1’i Kastamonulu, 1’i de Boyabatlı olmak üzere 9 kişinin kavga çıkartıldığı gerekçesiyle işten çıkarıldığını belirten Kadir Acar, “Bize hak etmediğimiz bir davranışta bulunuldu. Bu olay çözülene kadar grevimiz devam edecek, şantiyenin önünden ayrılmayacağız” dedi.
Formeni darp etmediklerini ve hiçbir şekilde vurmadıklarını iddia eden Kadir Acar, “Formen olan bir arkadaşımız, bizlerin yanına gelerek bundan sonra sizin ekmeğinizi Volkan şef versin diyerek küfür ve hakarette bulundu. Bunları bizler kendi aramızda konuşurken forman olan arkadaşımız tekrar küfür etti. Bizlerin şahitleri de vardır. Daha sonra formen olan arkadaşımızın kolluk kuvvetlerine isim vermesi sonucu 9 arkadaşımızın ifadesi alındı. Bu olayda bizlere kamera kayıtları var denilerek ifademize başvuruldu. 9 kişi zan altında bırakıldı. Ekmeğimizden olma aşamasına kadar bu olay geldi. Bugün itibariyle 9 arkadaşımıza hiçbir açıklama yapılmadan sadece şirket müdürünün sizinle çalışmak istemediği beyan edilerek işimize son verildi. Formeni bizler darp etmedik, vurmadık, bunlar kamera kayıtlarında açıkça gözüküyor. Bizler haksız yere işten çıkartıldığımızı düşündüğümüz için diğer arkadaşlarımızla birlikte grev kararı alındı” diye konuştu.
Kimseyi darp etmediklerini ve haklarını aradıklarını söyleyen Kadir Acar, “Biz, bu işletmenin sorunsuz bir şekilde çalışacağından hepimiz eminiz. İşlerimize döndüğümüz takdirde hiçbir sıkıntı olmayacak. Yeter ki haksız yere işten atılmayalım. Kimse ekmeğinden olmasın. Burada toplanan bütün arkadaşlarımız şahit. Hepsi bizlere destek olmak amacıyla geldi. Biz kimseyi darp etmedik, biz hakkımızı arıyoruz. Kimseye kötü bir cümle kullanmadık. İfademiz alındıktan sonra bizlerle dalga geçer gibi işten çıkarıldık” şeklinde konuştu.
Grev üzerine şirket yetkilileri, işten çıkarılan 9 işçi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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