Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kastamonu Belediyespor, Avrupa maçı öncesinde moral depoladı Ligde namağlup Kastamonu Belediyespor, ...

İHA

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Kastamonu Belediyespor, Mardin Büyükşehir Başakspor’u da sahasında 3528 yendi.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupasında çeyrek finale yükselen Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 14. haftasında Mardin Büyükşehir Başakspor’u konuk etti. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 3528 kazanan Kastamonu Belediyespor, namağlup liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk yarısını da 1611 önde kapatan Kastamonu Belediyespor, en yakın takipçisi olan Yalıkavak Spor Kulübü ile de aradaki 4 puan olan farkını da korumuş oldu.
Öte yandan Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Liginde namağlup lider durumda bulunan Kastamonu Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda çeyrek finalde Macaristan’ın Siofok takımı ile önümüzdeki hafta karşı karşıya gelecek.

“Avrupa maçı öncesinde sakatlanmamak için birçok pozisyonu riske etmek istemedik”
Avrupa maçı öncesinde sakatlanmamak için birçok pozisyonu riske etmediklerini söyleyen Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal, “Ligdeki maceramız devam ediyor. Hedeflediğimiz gibi ilk periyodu lider bitirme ve yenilgisiz lider bitirme yolundaki bir aşamayı daha geçtik. Mardin Büyükşehir Belediyesini kutluyorum, iyi mücadele ettiler. Maç, bir ara 11 farka kadar çıktı ikinci yarıda ama önümüzdeki hafta Avrupa’da çok önemli bir çeyrek final maçımız var yarı finale çıkma anlamında. Çok zor bir rakiple eşleşmiş durumdayız. Siofok, şu anda Avrupa’nın flaş ekiplerinden bir tanesi oluyor. Macar liginde aldıkları galibiyetlerden sonra durulmadı iyi. Onlara hazırlanmak durumundayız. Arkadaşlarımız sakatlanmamak adına birçok pozisyonu riske etmeden özellikle son 10 dakikayı oynamaya başladılar. Bizde sadece disiplinden kopmayın ama oyunu yavaşlatabiliriz dedik. Sakatlanmayalım dedik ama disiplinden kopmayalım istedik. Yine de zaman zaman disiplinden koptuğumuz zamanlar oldu. Bu maçı artık geride bıraktık, tüm odaklanmamız gereken, tüm hedefimiz önümüzdeki hafta oynayacağımız Siofok maçı olacak. Ben, seyircimize çok teşekkür ediyorum. Mardin ekibini de kutluyorum” dedi.

Ceren’e minik hayranlarından doğum günü sürprizi
Kastamonu Belediyespor’un başarılı pivotu Ceren Coşkun’un doğum günü olması nedeniyle minik hayranları sürpriz bir pankart hazırladı. Ceren’in minik hayranları, açtıkları pankart ile Ceren’in doğum gününü kutladı.
Minik hayranlarının sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Kastamonu Belediyespor’un başarılı pivotu Ceren Coşkun, “Benim için minik hayranlarımın yaptığı çok güzel bir sürpriz oldu. Dün benim doğum günümdü. Sağ olsun unutmamışlar küçük arkadaşlarım. Doğum günümü kutlamışlar, beni de çok mutlu ettiler. Benim o pankartları gördüm, biraz daha o yüzden istekliydim. Onlara güzel goller göstermek istedim. Elimden geleni de yapmaya çalıştım” diye konuştu.
Mardin karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını ifade eden Ceren Coşkun, şöyle konuştu:
“Bir sonraki Siofok maçı için güzel bir antrenman oldu bizim için. Tabii ki de zaman zaman zorlandık, lig maçları bizim önemli fakat şu an Avrupa’ya odaklandığımız için lig maçları bizim için bir tık daha geride kalıyor. Siofok ile çok kritik bir maç oynayacağız. Bütün takım buna odaklanmış durumda. Çeyrek finali geçmek istiyoruz. Umarım istediğimiz gibi olur her şey.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Ergene ...
Taşköprü’de bir otomobilin teybi çalındı
YEREL HABERLER Taşköprü’de bir otomobilin teybi çalındı
Kastamonu’da yoldan çıkan araç depoya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu’da yoldan çıkan araç depoya çarptı: 1 ...
Kayganlaşan yolda duramayan araç şarampole uçtu
YEREL HABERLER Kayganlaşan yolda duramayan araç şarampole uçtu
GMG Kastamonuspor - Ergene Velimeşe Spor: 1-1 
YEREL HABERLER GMG Kastamonuspor - Ergene Velimeşe Spor: 1-1 
Batı Karadeniz’in en uzun kayak pisti Ilgaz Yurduntepe'ye ilgi arttı Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu büyük yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER Batı Karadeniz’in en uzun kayak pisti Ilgaz ...
Maden işçileri, arkadaşları işten çıkartıldığı gerekçesiyle greve başladı
YEREL HABERLER Maden işçileri, arkadaşları işten çıkartıldığı ...
Dünyanın en derin ikinci kanyonuna yaptırılan seyir terası hizmete girdi
YEREL HABERLER Dünyanın en derin ikinci kanyonuna yaptırılan seyir ...
Tosya’da ‘otobüs kazalarının önlenmesi’ konulu toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Tosya’da ‘otobüs kazalarının önlenmesi’ konulu ...
Kastamonu’da Ilgaz Dağında kar yağışı etkili olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Kastamonu’da Ilgaz Dağında kar yağışı etkili olmaya ...
Tosya Dipsizgöl’ün devri tamamlandı
YEREL HABERLER Tosya Dipsizgöl’ün devri tamamlandı
Tosya 112 Acil Servisine ambulans törenle teslim edildi
YEREL HABERLER Tosya 112 Acil Servisine ambulans törenle teslim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X