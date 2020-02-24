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Baraj donunca 6 kilometrelik kaçak ağ ortaya çıktı Balıkların düşmanı kaçak ağlar 3 gündür ...

İHA

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Beyler Barajının donması üzerine 6 kilometre uzunluğunda kaçak ağ ortaya çıktı. Ağın toplanması için 3 gündür balıkçılar ve Devrekani Belediyesi müşterek çalışma yürütüyor.

Baraj donunca 6 kilometrelik kaçak ağ ortaya çıktı Balıkların düşmanı kaçak ağlar 3 gündür temizlenmeye çalışılıyor

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde Beyler Barajının donması üzerine 6 kilometre uzunluğunda kaçak ağ ortaya çıktı. Ağın toplanması için 3 gündür balıkçılar ve Devrekani Belediyesi müşterek çalışma yürütüyor.
Devrekani ilçesinde bulunan Beyler Barajında balık avlamaya giden amatör balıkçılar, oltalarına ağın takılması üzerine buz kütlesini kırdı. Buz kütlesinin alt kısmına baktıkları zaman baraja kaçak ağ bırakıldığı tespit edildi. Bunun üzerine amatör balıkçılar, emniyet güçlerine ihbarda bulundu. Ayrıca amatör balıkçılar, Beyler Barajına bırakılan kaçak ağları temizlemek için çalışma başlattı. Konudan haberdar olan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ise, kaçak ağlarla ilgili incelemede bulunmak üzere Beyler Barajına gitti. Barajda incelemelerde bulunan Başkan Altıkulaç, Beyler Barajına yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda kaçak ağın bırakıldığını tespit ettiklerini söyledi.

"Sazan balıkçılığının katledilmesine şahitlik ediyoruz"
Beyler Barajının buz tutmadan önce baraja kaçak yollarla atılan misina ağını sudan çıkartmak için olta balıkçılarının 34 gündür uğraş verdiğini anlatan Başkan Altıkulaç, “Şu anda Devrekani’de Beyler Barajının üzerindeyiz. Amatör balıkçılarımızın sayesinde barajımıza atılmış olan yaklaşık 56 kilometre uzunluğunda bir ağı tespit ettik. Gerçekten bölgemiz için önemli bir flora olan sazan balıkçılığının katledilmesine şahitlik ediyoruz. Öyle tahmin ediyorum ki havaların soğumasından önce atılan bir ağ ve kış boyunca bu ağ burada kalıyor ve barajın içerisinde bulunan balıkları derleyip toparlıyor ve küçüğünden büyüğüne kadar bütün darayı yok ediyor. Ben amatör balıkçı arkadaşlara bu ağı tespit etmemizde yardımcı oldukları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ağların buradan çıkartılması için balık florasını tamamen kurtarmayı hedefliyoruz. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Benim önceki görev yerim olan Tarım İlçe Müdürlüğünde de bu barajla alakalı ciddi koruma çalışmalarımız olmuştu. Bundan sonrada koruma çalışmalarımız devam edecek” dedi.

"Balıkları katleden canileri kınıyorum"
34 yıldır yoğun bir şekilde Beyler Barajında koruma çalışması yürüttüğünü söyleyen Başkan Altıkulaç, “Tamamen üstü buzlarla kaplı olan Beyler Barajının altındaydı bu ağ. Tahminimizde 56 kilometre uzunluğunda bir ağ var. Bu şekilde doğal sularımızda, iç sularımızda bulunan balıkları katleden canileri kınıyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde de böyle bir katliama şahitlik etmeyiz. 34 yıldan beri yoğun bir şekilde bunlarla mücadele ediyoruz. Yaz kış demeden mücadelemizi de sürdüreceğiz” diye konuştu.

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