Yaptığı ilk yardımla hayat kurtaran uzman jandarma ödüllendirildi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 24 Şubat'ta bir parktaki süs havuzunda boğulmak üzere olan 9 yaşındaki Arda Dilsiz'i yaptığı ilk yardım ile hayata bağlayan Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Jandarma Çavuş İhsan Müjdeci, ödüllendirildi.
Yaptığı ilk yardımla 9 yaşındaki çocuğu hayata döndürerek kahramanlık örneği sergileyen Uzman Jandarma Çavuş İhsan Müjdeci, Çatalzeytin Kaymakamı İzzet Cem Eser'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette Kaymakam Eser, 9 yaşındaki Arda Dilsiz'e yaptığı ilk müdahale ile hayata döndüren Uzman Jandarma Çavuş İhsan Müjdeci'yi tebrik ederek, "Başarı Belgesi" takdim etti.
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