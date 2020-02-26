Yaptığı ilk yardımla hayat kurtaran uzman jandarma ödüllendirildi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 24 Şubat'ta bir parktaki süs havuzunda boğulmak üzere olan 9 yaşındaki Arda Dilsiz'i yaptığı ilk yardım ile hayata bağlayan Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Jandarma Çavuş İhsan Müjdeci, ödüllendirildi.

Yaptığı ilk yardımla 9 yaşındaki çocuğu hayata döndürerek kahramanlık örneği sergileyen Uzman Jandarma Çavuş İhsan Müjdeci, Çatalzeytin Kaymakamı İzzet Cem Eser'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Eser, 9 yaşındaki Arda Dilsiz'e yaptığı ilk müdahale ile hayata döndüren Uzman Jandarma Çavuş İhsan Müjdeci'yi tebrik ederek, "Başarı Belgesi" takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.