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Kastamonu Belediyespor, Siofok maçının hazırlıklarını sürdürüyor Kaptan İskenderoğlu: “Çeyrek finali geçeceğimize inanıyorum”

İHA

Kastamonu Belediyespor, Siofok maçının hazırlıklarını sürdürüyor Kaptan İskenderoğlu: “Çeyrek finali geçeceğimize inanıyorum”

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası Çeyrek Finali'nde Macaristan temsilcisi Siofok ile eşleşen Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.
EHF Kupası A Grubu’nda ikinci olarak çeyrek finale yükselen Kastamonu Belediyespor, 1 Mart’ta Atatürk Spor Salonu'nda Macaristan temsilcisi Siofok ile ilk maçına çıkacak. Bu müsabakanın hazırlıklarına devam eden Kastamonu ekibi, sahasında galibiyet elde ederek avantaj sağlamak istiyor. Zor bir maçın kendilerini beklediğini söyleyen Kaptan Serpil İskenderoğlu, “Türk hentbolu için önemli bir hafta sonu olacak. Hem Kastamonu Belediyespor Kulübü adına hem ilimiz hem de ülkemiz adına çok önemli bir maça çıkacağız. Bu karşılaşmanın stresi gerçekten şimdiden başladı. Zor bir maç olacak ama hedeflerimiz her zaman bir adım daha öteye gitmek. İnşallah hafta sonu oynayacağımız Siofok maçının ilk karşılaşmasında avantajı sağlayıp Macaristan’a da avantajlı bir skor ile gitmek istiyoruz. Alacağımız bu skorla da yarı finale adımızı yazdırmak istiyoruz” dedi.

“Çeyrek finali de geçeceğimize inanıyorum”
Çeyrek finali de geçeceklerine inandıklarını söyleyen İskenderoğlu, “Siofok kendi liginde gayet iyi bir takım. Tabii ki bizde öyleyiz, iyi bir takımız. Takımların gücü denk gibi gözüküyor. O gün gelince kimin performansı daha iyiyse o takım bir adım daha önde olacak diye düşünüyorum. Artık kupada zaten hiçbir şekilde kötü bir takım kalmadı. Karşımızda iyi bir rakip var, bunun farkındayız ve ona göre hazırlanıyoruz. Çeyrek finali de geçeceğimize inanıyoruz. Bu karşılaşmada da taraftarımızı her zaman arkamızda görmekten, onların bizim yanımızda olduğunu hissetmek bizleri her zaman bir adım daha öne götürüyor. Her zaman Kastamonu halkını arkamızda görüp, onların desteklemelerini sonuna kadar bekliyoruz. Pazar günü saat 16.00’da Atatürk Spor Salonu'na tüm halkımızı desteklemek için bekliyoruz” diye konuştu.

Yeliz Özel: “Pazar günü tüm taraftarımızı maça bekliyoruz”
1 Mart Pazar günü saat 16.00’da tüm Kastamonu halkını Atatürk Spor Salonu'na beklediklerini söyleyen Kastamonu Belediyespor’un başarılı oyuncusu Yeliz Özel ise, “Çalışmalarımız çok güzel devam ediyor. Yarı finale çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Kastamonu halkını özellikle bu karşılaşmamıza bekliyoruz. Onlarda eminim bizleri yalnız bırakmayacaklardır. Siofok ile ilgili videoları izliyoruz, buna istinaden çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. İnşallah pazar günü saat 16.00’da Kastamonu halkına ve ülkemize büyük bir şölen yaşatacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Moral ve motivasyonumuz çok yüksek”
Moral ve motivasyonlarının çok yüksek olduğunu vurgulayan Özel, sözlerine şöyle devam etti:
“Herkes Siofok maçına odaklanmış durumda, antrenmanlarda sizlerde gördüğünüz gibi herkes hırslı, birbiriyle mücadele ediyor. Birbirimize böyle iken karşı rakip olunca nasıl olur artık bilemiyorum. Tamamen motivasyon olarak ta en üst düzeydeyiz. Hiçbir şey imkansız değildir, maçı oynamadan da sonucunu bilemeyiz. Kesinlikle Siofok çok zor bir takım ama bizim takımımızda iyi bir takım. Şansında bizim yanımızda olacağına inanıyorum. Maç bana göre ortada, şuan hiçbir şey belli değil.”

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