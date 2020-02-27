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KATSO’dan eski başkanlarına vefa KATSO, eski başkanlarına ‘teşekkür plaketi’ takdim etti

İHA

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanlığı tarafından 20 yıldan fazla oda başkanlığı görevinde bulunan eski başkanlarına teşekkür plaketi takdim edildi.

KATSO’dan eski başkanlarına vefa KATSO, eski başkanlarına ‘teşekkür plaketi’ takdim etti

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanlığı tarafından 20 yıldan fazla oda başkanlığı görevinde bulunan eski başkanlarına teşekkür plaketi takdim edildi.
1882 yılında kurulan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, eski oda başkanlarına vefa örneği göstererek teşekkür plaketi takdim etti. Bu kapsamda 20 yıldan fazla oda başkanlığı görevinde bulunan Sedat İşeri, Halil Öztosun, Kadir Takoğlu, Ahmet Rugancı ve Kuddusi Selvi’ye KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu tarafından plaketleri takdim edildi.
Törende konuşan KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “TOBB camiasında isimleriniz her zaman anılıyor. TOBB camiasında her zaman yerleriniz ayrı. Çünkü zamanınızda kısıtlı imkanlarla ciddi çalışmalar yapmışsınız. Taktire şayan bir yönetim sergilemişsiniz. Sizlerin anıları, yaptığınız hizmetler bizler için öncü olmuştur. Sizlerin yanında genç bir başkan olarak kendimi şanslı hissediyorum. Sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duydum. Benim içinde duygusal bir an oldu. Memleketimiz için yapılan çalışmalar, gayret edilen emekler, buradan hiçbir şey beklemeden birçok mesailer sarf edilerek birçok yollar kat edilmiş. Burada odamızın nereden nereye geldiği, odamızın hem üniversitede, hem havalimanında, hem turizm gibi bölgelerde de neler yaptığı, nelere öncülük ettiği paylaşıldı. Bunları dinlerken sizlerle gurur duyduk, özendik bir kez daha sizlere. Allah inşallah bizlere de hep böyle hizmet yapacak işleri nasip eder. Geldiğiniz için katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz” dedi.

“Buradaki görev gönüllülük esasıyla yapılıyor”
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasına yaptıkları jestlerinden ötürü teşekkür eden Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri, “Hepimiz kendi işleriyle uğraşıyor ama burada da memleket işiyle uğraşıyor, Kastamonu’nun işleri ile uğraşıyor. Bu görev gönüllülük esasıyla yapılıyor. Bundan hiç kimsenin menfaati yok. Aksine zararı oluyor, işinden gücünden oluyor. Dolayısıyla bunun manevi hazzını tatmak, insana en büyük zevki veriyor. Ben, çok şükür uzun yıllar bu camiada başkanlık yaptım, meclis başkanlığı da yaptım, buradan ayrılıp Ticaret Borsasını kurmak nasip oldu. Şu anda Ticaret Borsasında hizmete devam ediyoruz. Bütün yaşantım boyunca hedefim, Kastamonu’ya bir şeyler katmak oldu. Çorbada bizimde bir tuzumuz olsun istedik. Ben bunu başardığıma inanıyorum” dedi.

“Kendir ekimini genişletmeliyiz”
Hem Kastamonu’da hem de ülke olarak kendir ekim alanlarını genişletmeleri gerektiğine işaret eden Halil Öztosun ise, “Ticaret Odaları bir İl’in işleyişinde önemli bir yere sahiptir. Kastamonu’da 1890’lı yıllarda 22 bin kişi urgan işçiliğinde çalışıyordu. Urgan işleyen işlikler var. Zamanla iş alanları değiştiği için urgan işçiliği de kalmadı. Şimdi ilimizde yeninde kendir, kenevir ekilmeye başlandı. Kastamonu’da kısıtlı ekiliyor ama çok fazla ekilmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. İş adamları olarak ta yapmalıyız Kastamonu olarak ta yapmalıyız ülke olarak ta yapmalıyız. Amerika’da dişi kenevir ekme işi serbest bırakılmıştır. Bunun için laboratuarlar kurup bunun ekstralarını imal etmek gerekiyor. Ben, Kastamonu’nun bunu yapabileceğine inanıyorum. Bunun için öncelikle ekim alanlarını genişletmek gerekiyor” diye konuştu.

“Buradan kimsenin bir kuruş menfaati olmamıştır”
KATSO’dan kimsenin bir kuruş menfaatinin olmadığını vurgulayan Ahmet Rugancı da, “Ticaret Odasına geriden bakıldığı zaman sanki menfaat yeri gibi görünür. Halbuki iş meydana geldiği zaman yani burada yönetici olduğu zaman bakar ki burada hiçbir şey yok. Buraya ancak kendin vereceksin. Ne verirsen meydana o gelir. Yoksa hiç kimsenin cebine hiçbir yeden burada para gelmez. Burada görev yapan arkadaşlarımızla çalışma imkanı buldum. Herkesin buraya bir emeği geçmiştir. Herkes burada isteyerek çalışıyor. Eskiden şimdiye kadar gelene kadar herkes buradan güzel hizmetlerde bulunmuştur. Bu hizmetlerinin karşılığını ancak bir kişi Allah razı olsun derse ancak odur kazanç. Bunun dışında kimsenin bir kuruş menfaati olmamıştır. Allah’tan bundan sonrada görev yapacak arkadaşlara kolaylık diliyorum. Geçmişten günümüze kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz”
Konuşmaların ardından Başkan Fındıkoğlu ve Meclis Başkanı Dellaloğlu, eski oda başkanları Sedat İşeri, Halil Öztosun, Kadir Takoğlu, Ahmet Rugancı ve Kuddusi Selvi’ye teşekkür plaketlerini takdim etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yaptığı protokoller ile 6 bakanlığın taşradaki işlemleri yürütülüyor. Ticaret sicil, ihracat destek ofisi, K belgeleri, sayısal takograf, sigortacılık, iş makineleri ve proje okulu olarak bu işlemler her gün odada takip ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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