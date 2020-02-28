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Kastamonu'da koronavirüs şüphesi bulunan 2 kişinin sonuçları negatif çıktı

DHA


Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU Valiliği, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine tedbiren koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alınan üniversite öğrencisi ve arkadaşının numunelerinin negatif çıktığını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat 2020 tarihinde Van-İstanbul seferini yapan otobüsten Tosya ilçesinde inerek, Kastamonu'ya gelen vatandaşın, önceki gün Kastamonu Devlet Hastanesi Acil Servisine yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayeti ile başvurduğu hatırlatılarak şöyle denildi:
"Vatandaşımız, seyahat esnasında otobüste İranlı vatandaşların da olduğunu beyan etmesi nedeni ile tedbiren koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere, daha önceden hazırlanmış olan izolasyon alanına alınarak takibe başlanmıştır. Yine aynı evde yaşayan diğer bir vatandaşımız da gribal enfeksiyon benzeri bulgular olması nedeni ile tedbir amaçlı koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alınarak takibe başlanmıştır. Aynı evde yaşayan diğer bireyler de İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip altına alınmıştır. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun yönergeleri doğrultusunda hastalardan alınarak Ankara´da bulunan Ulusal Viroloji Laboratuvarına gonderilen örneklerin sonucu negatif çıkmıştır."
2 kişinin, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacağı bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2020-02-28 11:57:23

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