Mezun olan uzman jandarmalar, ‘vatan bölünmez’ diye haykırdı

Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında mezun olan 2 bin 990 uzman jandarmalar, hep bir ağızdan ‘vatan bölünmez’ diye haykırdı.

Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında, 30’uncu dönem temel askerlik eğitimini tamamlayan Jandarma Uzman Erbaş Kursiyerler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende 2 bin 990 uzman erbaş mezun oldu.

Törene; Vali Yaşar Karadeniz, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Baro Başkanı Av. Özgür Demir, Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma, Kastamonu Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, gaziler, kurum ve daire amirleri ile asker aileleri katıldı.



“Şehitlerimize rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum”

Törende konuşan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, “Malumunuz olduğu üzere dün akşama doğru tüm milletimizi ve ülkemizi üzen menfur hain bir saldırı sonucu Suriye’nin İdlib bölgesinde kahraman Mehmetçiklerimizden şehitlerimiz ve yaralılarımız var, gazilerimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerken, silahlı kuvvetlerimizin ve Türk milletinin başı sağ olsun diyorum” dedi.

2 bin 990 uzman erbaşın mezun olduğunu hatırlatan Çitil, “Görev yerlerine uğurlayacağımız 2 bin 990 uzman jandarma erbaşlarımız, asayiş eğitimlerini başarıyla tamamlayarak kahraman ordusu jandarma saflarında görev yapmaya başlayacaklardır. Karşınızda dimdik ve görev heyecanı içerisinde bulunan bu genç silah arkadaşlarım, ülkemizin en ücra noktalarında her türlü arazi ve hava koşullarında 24 saat esasına göre bütün suç örgütleri ve suçlularla başarıyla mücadele edeceklerdir” diye konuştu” diye konuştu.



“Şehitler ölmez, vatan bölünmez, bayrak bölünmez” diyerek haykırdılar

Eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşların jandarma teşkilatında çalışmaya hak kazandığını ifade eden Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma ise, “Bugün itibariyle 2 bin 990 uzman erbaş asayiş unsuru, kursiyerlerini başarıyla tamamlamış olup yüce ulusumuzun sevgi ve yüreğine mahzar olmuş kahraman jandarma teşkilatına görev yapmaya hak kazanmışlardır. Bugün hür ve bağımsız olarak yaşadığımız ve bu konuda çok büyük bedeller ödediğimiz aziz vatanımız ile göklerde dalgalanan al bayrağımız, şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere bıraktıkları birer emanetlerdir” dedi.

Sırma, şöyle konuştu: “Şu anda yüreği vatan ve millet sevgisiyle yanıp tutuşan, vatana hizmet için can atan ve karşınızda tarihin haklı gururuyla dimdik duran kahraman uzman erbaşlarımız, yurt içi ve yurt dışında verilecek her türlü görev için vatan ve millet uğruna seve seve canlarını vermeye hazırdır. Bizlere inanın ve güvenin”

Sırma’nın konuşması sırasında uzman erbaşlar tekrar ederek, “Allah’a, vatana, millete, bayrağa ve silaha yemin olsun, şehitlerim, gazilerime yemin olsun, ezan dinmez, bayrak inmez, şehitler ölmez, vatan bölünmez bölünmez” diyerek haykırdı.



Uzman erbaşların bu haykırışı davetlilerden yoğun alkış aldı.

Konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile birlikte Bayrağın göndere çekilmesi ile başlayan tören, mezun olan kursiyerleri temsilen dönem birincisi Jandarma Uzman Onbaşı Ahmet Metin’in konuşması ve yaş kütüğüne plaket çakmasıyla devam etti. Törende temel eğitim safhasında emsalleri arasında başarılı olan kursiyerlere ödül ve başarı belgeleri verildi. Ardından Jandarma marşı okundu. Vali Yaşar Karadeniz ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil tarafından çeşitli alanlarda başarı gösteren askerlere ödülleri verildi.

Tören geçişinin ardından askerler tören alanında aileleri ile buluşarak özlem giderdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada aileler, birbirlerine sarılarak hasret giderdi.

