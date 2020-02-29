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Tosya’da İdlib Şehitleri İçin Kur’anı Kerim okundu

İHA

Tosya’da İdlib Şehitleri İçin Kur’anı Kerim okundu

Suriye’nin İdlib kentinde yapılan hain saldırının ardından şehit olan Mehmetçiklerimiz için Tosya ilçesinde Kur’anı Kerim okundu,
Vatandaşlar ellerinde bayraklarla ilçenin Cumhuriyet Meydanında toplandı. Meydanda Kur’anı Kerim okunmasının ardından hain saldırıda şehit olan Mehmetçikler için dua edildi.
Okunan Kur’anı Kerim ve duanın ardından “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” sloganı atıldı.
Bir süre sonra grup sessizce dağıldı.

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