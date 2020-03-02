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Çatalzeytin'de dev dalgalar hasara yol açtı

İHA

Çatalzeytin'de dev dalgalar hasara yol açtı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dev dalgalar, yaya yolunun göçmesine neden oldu.
İlçenin Merkez Mahallesi Ginolu Caddesi sahilindeki deniz tahkimat duvarı, sahile vuran dev dalgalar nedeniyle yaya yolunun bir bölümünün göçmesine neden oldu. Göçen yaya yolu, Karayolları ekipleri tarafından örülen çitlerle önlem alındı.
Sahil yolunda geçen yıl da dev dalgaların sahile vurmasıyla yaya yolunda göçmeler yaşanmıştı.

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