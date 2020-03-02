Kastamonu’da ticari minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kastamonu’da ticari minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

İHA

Kastamonu'da ticari minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kastamonu’da ticari minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kastamonu’da ticari minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Olay, KastamonuTosya karayolu Çıbanköyü Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Tosya istikametine seyir halinde olan Faruk Çelik yönetimindeki 18 BG 483 plakalı otomobil ile Tosya’dan Kastamonu istikametine seyir halinde olan Nur Ali Doğan (45) idaresindeki 06 BRD 483 plakalı ticari minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 55 yaşındaki Ahmet Usta hayatını kaybederken; sürücüler Faruk Çelik (45) ile Nur Ali Doğan (52) ile otomobilde bulunan yolculardan Ahmet Usta (55), Feride Şare (31), Ramazan Şare (34), Belinay Şare (8) ve Emirhan Şare (4) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri, jandarma ekipleri ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı ve ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Faruk Çelik ile Feride Şare ve Belinay Şare’nin hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu iş dünyasından Bahar Kalkanı Harekâtına destek
YEREL HABERLER Kastamonu iş dünyasından Bahar Kalkanı Harekâtına ...
Çatalzeytin'de dev dalgalar hasara yol açtı
YEREL HABERLER Çatalzeytin'de dev dalgalar hasara yol açtı
(Özel) Öğretim görevlisi, kanseri resim yaparak yendi Resim sergisi açma hayalini kanseri yendikten sonra gerçekleştirdi Meme Kanserini yenen Öğretim Görevlisi Dr. Elif Tarlakazan: “Yaptığım çalışmaların tedavi sürecimi atlatmakta çok büyük etkisi oldu”
YEREL HABERLER (Özel) Öğretim görevlisi, kanseri resim yaparak ...
EHF Çeyrek Final: Kastamonu Belediyespor: 29 - Siofok: 38
YEREL HABERLER EHF Çeyrek Final: Kastamonu Belediyespor: 29 - ...
(ÖZEL) Bu okulun cirosu şirketlerle yarışıyor Fabrika gibi okul: Yıllık cirosu 1 milyon 370 bini geçti Öğrenciler hem okuyor hem öğreniyor hem de para kazanıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bu okulun cirosu şirketlerle yarışıyor Fabrika ...
Tosya’da İdlib Şehitleri İçin Kur’anı Kerim okundu
YEREL HABERLER Tosya’da İdlib Şehitleri İçin Kur’anı Kerim okundu
Kastamonu Belediyespor, Siofok maçına hazır Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Kulüp Başkanı Bülent Bıyıklı: “Zor günler yaşıyoruz, şehitlerimiz için sahaya çıkacağız”
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyespor, Siofok maçına hazır Kastamonu ...
Tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Yolda kayan otomobil şarampolde devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yolda kayan otomobil şarampolde devrildi: 2 yaralı
Kastamonu’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu’da trafik kazası: 1 yaralı
Kız yurdu öğrencileri şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER Kız yurdu öğrencileri şehitler için yürüdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X