Kastamonu’da ticari minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kastamonu’da ticari minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Olay, KastamonuTosya karayolu Çıbanköyü Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Tosya istikametine seyir halinde olan Faruk Çelik yönetimindeki 18 BG 483 plakalı otomobil ile Tosya’dan Kastamonu istikametine seyir halinde olan Nur Ali Doğan (45) idaresindeki 06 BRD 483 plakalı ticari minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 55 yaşındaki Ahmet Usta hayatını kaybederken; sürücüler Faruk Çelik (45) ile Nur Ali Doğan (52) ile otomobilde bulunan yolculardan Ahmet Usta (55), Feride Şare (31), Ramazan Şare (34), Belinay Şare (8) ve Emirhan Şare (4) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri, jandarma ekipleri ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı ve ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Faruk Çelik ile Feride Şare ve Belinay Şare’nin hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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