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Otobüs kazası ihbarı tatbikat çıktı Kastamonu’da habersiz yapılan kaza tatbikatında, ekipler yapılan ihbar üzerine harekete geçti Olay yerine giden ekipler yaralılara müdahale ederken, kazanın tatbikat olduğu ortayı çıktı

İHA

Kastamonu'da habersiz yapılan kaza tatbikatında, ekipler yapılan ihbar üzerine harekete geçti. UMKE, AFAD, itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri yaralılara müdahale ederken, bir süre sonra kazanın tatbikat olduğu anlaşıldı. Tatbikat gereği yaralılar, hastanelere taşındı.

Otobüs kazası ihbarı tatbikat çıktı Kastamonu’da habersiz yapılan kaza tatbikatında, ekipler yapılan ihbar üzerine harekete geçti Olay yerine giden ekipler yaralılara müdahale ederken, kazanın tatbikat olduğu ortayı çıktı

Kastamonu’da habersiz yapılan kaza tatbikatında, ekipler yapılan ihbar üzerine harekete geçti. UMKE, AFAD, itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri yaralılara müdahale ederken, bir süre sonra kazanın tatbikat olduğu anlaşıldı. Tatbikat gereği yaralılar, hastanelere taşındı.
Kastamonu’da Havalimanı mevkisinde Yolkonak Gençlik Kampı önünde akşam saatlerinde otobüs ile bir otomobilin çarpıştığı ihbarı yapıldı. İhbarı alan 112 Acil Sağlık ekipleri, anında harekete geçerek aynı zamanda emniyet güçlerini de bilgilendirdi. Kazanın büyük olduğu ve çok sayıda yaralıların olduğu ihbarı nedeniyle emniyet güçleri, AFAD, UMKE ve İtfaiye ekiplerini de harekete geçirdi. Kısa sürede AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ekibi, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri, kaza yerine ulaştı. Polis ve jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi almaya çalışırken UMKE, 112 Acil Sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri de yaralılara müdahale etmeye başladı. Ayrıca AFAD ve İtfaiye ekipleri de otobüste sıkışan yaralılar olabileceğini değerlendirerek otobüs ve otomobile müdahale etti. Kısa süre sonra ekipler, ne olduğunu anlayamaya çalışırken kazanın bir senaryo olduğunu ve tatbikat yapıldığını anladı. Bunun üzerine rahat bir nefes alan ekipler, tatbikat gereği yaralılara müdahale ederek ambulanslara taşıdı. Ayrıca otobüs ve araç içerisinde sıkışan yaralılar var ise de müdahale ederek sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

“Yine habersiz bir tatbikatı da İl Genel Meclisi Salonunda uyguladık”
Ormanlık alan içerisinde karanlıkta bekleyen Vali Yaşar Karadeniz, ekiplerin çalışmasını yakından takip etti. Vali Karadeniz’e, İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, ilgili yetkililer de eşlik etti.
Tatbikatın ardından açıklamada bulunan Vali Yaşar Karadeniz, “Bildiğiniz üzere acil durumlar için zaman zaman tatbikatlar yapıyorduk. Bu tatbikatların bir kısmı güvenli tatbikatlar, bir kısmı habersiz yapılan tatbikatlar, bazıları da teorik olarak bir senaryo üzerinden salon çalışması, toplantı şeklinde yapılıyor, bazıları da uygulamalı olarak yapılıyor. Biz, Abana’da haberli bir uygulamalı tatbikat daha öncesinden yapmıştık. Yine habersiz bir tatbikatı da İl Genel Meclisi Salonunda uyguladık, tatbik etmiştik. Bugün de burada yine ekiplerin haberi olmaksızın, habersiz bir uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat, İl Sağlık Müdürlüğünün ve UMKE’nin bünyesinde, UMKE ekiplerinin hazırlamış olduğu senaryo çerçevesinde ve saat 20.00 itibariyle bir kaza haberinin anons edilmesiyle başlatıldı. Burada amacımız haberi olmayan ekiplerin, kaza yerine en kısa sürede ulaşmalarını sağlamak, aksi taktirde aksıysan yönler varsa bunları tespit etmek ve bunların giderilmesini temin etmek. Burada benim gördüğüm saat 20.00’da anons yaptık, 20.10 itibariyle il merkezinin dışında bir yerde ekipler hemen intikal etmeye başladı. 20.25 itibariyle de tüm ekipler olay yerine gelerek kontrolü tamamen ellerine almış oldular. Bu arada ilk 30 dakika içerisinde de tüm yaralılara olay yerinde müdahale edilmiş oldu. Şu anda bildiğiniz üzere birçok yaralı da hastanelere intikal ettirilmiş durumda. Bu tatbikatın bir de hastanede devam eden kısmı var. Buradan götürülen hastalara ki 16 yaralısı olan bir kazadan bahsediyoruz. İlimizdeki hastanelerin hemen bu sayıya göre kendilerini hazırlamaları ve bunu uygulamaları gözlemlerdi. Şu anda hastanelerde bu tatbik ediliyor. Tüm tatbikat sonucunda elde edilen bilgiler değerlendirilerek tüm ekiplerimiz tarafından bunun kritiği yapılacak. Tatbikatın amacı kendimizi geliştirmek” dedi.

"Bu tür tatbikatların her zaman ekiplerimizi canlı ve ayakta tutacağına inanıyorum"
Bu tür tatbikatların her zaman ekipleri canlı tutacağına inandığını söyleyen Vali Karadeniz, “İnşallah ileride ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olduğunda da en hızlı şekilde yetişip onların hayata tutunmalarını sağlamak. Ben tatbikata katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum, hepsini tebrik ediyorum. Bu tür tatbikatların her zaman ekiplerimizi canlı ve ayakta tutacağına inanıyorum. Ayrıca birlikte çalışma ortamını ve koordinasyonunu geliştireceğine inanıyorum” diye konuştu.
Tatbikatın ardından Vali Karadeniz, ekiplere teşekkür ederek son durum hakkında bilgi aldı. Tatbikatta 3 araç ile 8 personel itfaiye, 6 araç ile 20 personel jandarma, 2 araç ile 10 personel AFAD, 5 araç ile 40 personel UMKE, 4 araç ile 12 personel 112 Acil Sağlık ekibi, Taşköprü Meslek Yüksekokulu ilk ve acil yardım bölümünden 33 öğrenci katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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