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Başkan Aydın’dan CHP Kastamonu İl Teşkilatına terör suçlaması MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın: “PKK’nın alt ağzı olan HDP ile oynaşmayı bırakın” “Kastamonu’da terör örgütleriyle iş tutmanıza CHP’liler dahi izin vermez”

İHA

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'e HDP ile birlikte hareket etmekle suçlayarak, "PKK'nın alt ağzı olan HDP ile oynaşmayı bırakın" çağrısında bulundu.

Başkan Aydın’dan CHP Kastamonu İl Teşkilatına terör suçlaması MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın: “PKK’nın alt ağzı olan HDP ile oynaşmayı bırakın” “Kastamonu’da terör örgütleriyle iş tutmanıza CHP’liler dahi izin vermez”

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin’e HDP ile birlikte hareket etmekle suçlayarak, “PKK’nın alt ağzı olan HDP ile oynaşmayı bırakın” çağrısında bulundu.
Partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Türkiye’nin, Türk Milletinin ve Türk Devletinin çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, “Şehitlerimiz var. Tüm şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Cenabı Allah Türk Milleti’ne, Türk Devleti’ne,askerimize, ordumuza yardım etsin. Bu süreci değerlendirirken siyaseti bir kenara bırakıyoruz. Bugünler siyasi rant adına konuşulacak günler değil. Türk Milleti olarak çok cepheli bir saldırının altındayız. Dışarıdan olan saldırıyı anlıyoruz da içimizde ki hainleri, içimizde ki alçakları anlamakta güçlük çekiyoruz. Türk Devleti ve Türk Milleti güçlüdür” dedi.

“Ne yapılırsa yapılsın Kastamonu insanına hizmet etmeye devam edeceğiz”
Kastamonu’da MHP’li belediyelerin ellerindeki imkanlar ölçüsünde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Aydın, “Eksiklerimiz oluyor ama imkanlarımızı zorlayarak halkımıza hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Ayırmıyoruz, kayırmıyoruz. Muhataplarımızı da her zaman uyarıyoruz. Kastamonu insanını ayrıştırmayın. Belediyelerde çalışanların ekmekleriyle, aşlarıyla uğraşmayın. Biz kendimizi diyete aldık ‘Fitne’ yapmayacağız. Diyet yaparken bile fitne yapıyorlar. Ne yaparsanız yapın biz Kastamonu’ya, Kastamonu insanına hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye bu cendereden geçerken Milliyetçi Ülkücü Hareket’in lideri 15 Temmuz’dan bu tarafa bütün nefsini ayaklar altına alarak karşılıksız destek veriyoruz. Cumhur İttifakı diyoruz. Türkiye’nin beka noktasında sıkıntıya düştüğü noktada bizim karşılık beklememiz mümkün olabilir mi? İdlip’te o kadar günde bu FETÖ denen namussuzun sosyal medya üzerinden yaptığı kara propagandayı gördünüz. Herkese mesajları geliyor 150 şehit, 200 şehit diye. Devlet şehidini saklar mı? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu devlet için canını vermiş şehidimizi kim saklayabilir? Biz soğukkanlı, ortaya atılabilecek dedikodunun, fitnenin ağına düşmeden dimdik yürüyeceğiz. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Vatansızlık gibi kötü bir şey yok. Onun için birbirimize sımsıkı sarılacağız. Ama bunu görmeyen kör gözler var. ‘Bizim İdlip’te ne işimiz var? Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak’ diyor. Bu ne kadar acı bir laf. Bu nasıl bir cümle. Bunu hani vicdanla kuruyorsunuz” şeklinde konuştu.

“PKK’nın alt ağzı olan HDP ile oynaşmayı bırakın”
CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin’e HDP ile birlikte hareket etmekle suçlayan Başkan Aydın, şöyle konuştu: “Kastamonu’daki Cumhuriyet Halk Partililere hiçbir sözüm yok. Hep söylemişimdir. Onlar dinini, devletini seven insanlardır. Atatürk Milliyetçisidir onlar. Atatürk’ün bıraktığı miras üzerinde yürür onlar. Ama buraya 2 tane kardeş nereden musallat oldu. HDP milletvekili adaylarından 3 tanesi dışarıdan geliyor. Milletvekilinin ofisinde ağırlamalar, stratejiyi burada belirlemeler. Kastamonu’yu zehirliyorlar. Cumhuriyet Halk Partililerle hiçbir problemimiz yok. Ama başına getirdikleri insanlara dikkat edin. Biz Cumhuriyet Halk Partililerle iç içe yaşıyoruz. Onlar Atatürk milliyetçisi. Onlar vatanını, milletini, dinini, Devletini sever. Siz nereden çıktınız. Hüseyin Gökoğlu, İsmail Cavga, Azad Avcı. Bunlar seçim döneminde buradalar. Hasan Baltacı’nın ofisinde Hikmet Erbilgin’le beraberler. Kastamonu’ya HDP, terör örgütü falan bulaştırmayız. Kastamonu’nun hiçbir vatandaşı, Cumhuriyet Halk Partilisi de buna müsaade etmez. Siz size verilen yetkiyi kafanıza göre kullanacağınızı mı zannediyorsunuz”

“Kastamonu’nun hangi bölgesinde sıkıntı varsa biz orada olacağız”
MHP’li Belediye Meclisi üyelerinin ve İl Genel Meclisi üyelerinin durmaksızın çalıştığına işaret eden Aydın, şunları kaydetti: “Belediye meclis üyelerimiz ve İl Genel Meclisi üyelerimiz çalışıyor. Geçmişten kalan eksikleri kapatmaya çalışıyorlar. Yeni yeni çalışmalar devam ediyor. Eksiğimiz var. Şöyle düşünün temizlik ve farklı birimlerinde İŞKUR’dan 400 kişi çalışıyordu. Bir anda hepsi gidiyor. Tabi böyle bir anda biraz zorlanıyoruz. Ama bunu kimse bir eksiklik olarak görmesin kapatmaya çalışıyorlar. Yeni istihdamda zorluk çekiyorlar. Şartlar belli. Ellerinden gelen her şey meclis üyelerimiz, belediye başkan yardımcılarımız ve Belediye Başkanımız Galip Bey gecegündüz mücadele ediyorlar. İlçelerimizde de öyle. Biz ilçelere vatandaşlarımız sıkıntısı için gidiyoruz. Kastamonu’nun hangi bölgesinde sıkıntı varsa biz orada olacağız. Hep tekrar ediyorum. Biz 31 Mart’ta siyaseti bitirdik. 31 Mart’tan sonra Cenabı Hak kime neyi nasip ettiyse etti. Herkes hizmet edecek. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz.”

“Özellikle dikkat etmemiz gereken FETÖ var”
Başkan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kastamonu insanı olarak bir ve beraber olmamız lazım. Seçim bitti. Seçim zamanı geldiğinde yine yaparız siyasetimizi milletimiz tartar ve seçimini yapar. Bu arada bütün Kastamonu adına söylüyorum. Geçmişte söylediklerimize alınganlık gösteriyorlar. Biz bir şeyi söylerken, altını dolduramayacağımız şeyleri söylememeye dikkat ediyoruz. Kastamonu abad olursa, istihdam açılırsa hepimiz rahat edeceğiz. Dolayısıyla bu anlamda adım atmaktan geri durmayacağız.Biz, bir ve beraber olursak Kastamonu’yu ne top yıkabilir nede tüfek. Canhıraş bir mücadele var. Bu noktada özellikle dikkat etmemiz gereken FETÖ. Böyle aportta bekliyorlar. Boşluğu bulsalar hemen sen sağ, ben selamet olacağız. Bütün kamu kurum ve kuruluşları, iş adamları olarak dikkat edeceğiz. Bunlar hala Kastamonu’da canlı duruyorlar. Canlı organizma bunlar. Fırsatını bulsalar canımızı okuyacaklar. Fitne de fesatta bunlarda. Bunlar için her şey mubah. Ona da dikkat edeceğiz.”
Başkan Aydın, toplantının sonunda CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin’e ait HDP’lilerle çekilmiş fotoğraflarını basın mensuplarına dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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