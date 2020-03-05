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Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nın, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi gerçekleşti.

Türk Standartları Enstitüsü Baş Denetçisi Ertuğrul Altındağ tarafından belge yenileme tetkiki yapıldı.

TOBB Akreditasyon sistemi kapsamında yer alan ISO 9001:2015 denetiminde, üst düzey liderlik, risk ve fırsatlar yasal şartlar, teknoloji sosyalkültürelşartlar kuruluşun kültürü, bilgisi, performansı gibi hususlar dokümantasyon ve uygulama açısından uygunluğu incelendi.

Denetim sonucunda TSE Baş Denetçisi Altındağ, “ISO 9001: 2015 KYS belge yenileme tetkikinde, standarda uygun sistemin kurulduğu ve yürütüldüğü görülmüş olup, Odamızın denetimi başarıyla gerçekleştirilmiştir” dedi.

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