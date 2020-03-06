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(Özel) Liseli öğrenciler, basketbol oynayan robot yaptı Liselilerin basket oynayan İstiklal robotu, yarışmanın favorisi

İHA

(Özel) Liseli öğrenciler, basketbol oynayan robot yaptı Liselilerin basket oynayan İstiklal robotu, yarışmanın favorisi

Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 6 hafta içerisinde basketbol oynayan robot yaptı. Liselilerin yaptığı ve ‘İstiklal’ ismi verdikleri basketbol oynayan robot, hafta sonu İstanbul’da yapılacak Uluslararası First Robotics Competition yarışmasının favorisi olarak gösteriliyor.
Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasında yaklaşık 50 lise arasından seçilecek 6 takım, Türkiye’yi ABD Houston’da yapılacak finallerde temsil edecek. Geçtiğimiz yılki şampiyonada Türkiye birincisi olarak ülkemizi ABD’de yapılan finallerde temsil etme hakkı kazanan Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yılda yaptığı basketbol oynayan robotu ile birincilik hedefliyor.
Eğitim kurumları arasında yapılan ve dünyada 26 ülkeden 3 bin 660 takımın yarışacağı Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasının Türkiye ayağı, 78 Mart tarihlerinde İstanbul’da Ülker Sports Arena’da yapılacak. Yaklaşık 50 lisenin yarışacağı organizasyonda Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, basketbol oynayan ve İstiklal ismi verdikleri robotuyla şampiyonada birincilik hedefliyor.

İstiklal robot, yarışma için İstanbul’a hareket etti
Robotların üretim adımları olan kontrol kartı tasarımı, montaj, lehimleme, mekanik gövde tasarımı ve gövdenin oluşturulması, mekanik montaj, robot yazılımı, mobil uygulama yazılımı süreçlerinin tamamı öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. 6 hafta içerisinde hazırlanan ve basketbol oynayan İstiklal robot, Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Cumhur Torun nezaretinde yarışma için İstanbul’a hareket etti. Geçtiğimiz yıl Türkiye birincisi olan basketbol oynayan İstiklal robot, organizasyon sonunda derece elde etmesi durumunda ABD Houston’da 1418 Nisan’da yapılacak final yarışmalarında ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak.

“Temayı izledikten sonra robotu öğrencilerimizle birlikte tasarladık”
Basketbol oynayan robotu FRC denilen yarışma için tasarladıklarını belirten Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Cumhur Torun, “5 Ocak’ta yarışma için tema açıklandı. Öğrencilerimizle birlikte temayı izledikten sonra temaya uygun görevleri yapabilecek robotu öğrencilerimizle birlikte tasarladık. Bilgisayarda çizimlerini oluşturduk. Gerekli parçalarının 3 boyutlu yazıcılardan parçalarını aldık. Baskıları aldıktan sonra robotun parçalarını birleştirdik. Son 10 günde yazılım üzerinde uğraşıp robotu yarışmaya hazır hale getirdik öğrencilerimizle birlikte” dedi.

“Okulumuzun diğer bölümlerinden parçalar kullanarak robotu montajladık”
Okulun diğer bölümlerinden bazı parçaları kullanarak, bazı parçaları da piyasadan alarak robotu oluşturduklarını söyleyen Torun, “Kullandığımız malzemelerde robot için bir kit var, elektronik malzemeler standart kit olarak kullanılıyor. Meslek Lisesi olduğumuz için diğer bölümlerin kullandığı bazı parçalar oldu, onları aldık. Yine piyasadan aldığımız parçalar oldu. Bunları kullanarak robotumuzun montajını gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Öğrencilerimiz, robotu yaparken Mühendislik becerileri de kazanıyor”
Öğrencilerin robotu yaparken aynı zamanda mühendislik becerileri de kazandığını anlatan Torun, “Bu robotu yapmamızdaki amaçta biz, sadece temaya uygun robot yapmıyoruz. Temaya uygun robot yaparken öğrencilerimiz karşılaştıkları problemi çözebilecek robotu tasarlıyorlar. Yani bir problemle karşılaşıyorlar, bu problemi elimizdeki malzemeleri kullanarak nasıl çözebiliriz diye bunları öğreniyorlar. Bunun haricinde takımımız 11 öğrenciden oluşuyor. Sadece Bilişim Teknolojileri öğrencileri değil makine bölümü öğrencilerimizde var. Bunları mekanik kısımlarıyla uğraşıyorlar. Öğrencilerimiz uyum halinde çalışmayı, birbirleriyle ortak iş yapmayı öğreniyorlar. Mühendislik becerileri kazanıyorlar. Farklı takım üyeleriyle iletişim kurarak karşılaştıkları problemleri birlikte çözmeyi öğreniyorlar. Burada biz, sadece öğrencilerimizle robot yapmıyoruz, bunların dışında bir sürü kazanımlarımızda oluyor” şeklinde konuştu.

“Burada yazılım dilini öğrenip savunma sanayisinde mühendis olmak istiyorum”
Savunma sanayisinde mühendis olmak istediğini belirten Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilgisayar Bölümü öğrencisi Rıza Zamanyer ise, “Bildiğiniz üzere ülkemiz dört bir yandan saldırı altında şu an. Bu saldırıları önlemek için büyük ülkeler bilişim üzerinde çalışıyorlar. Her zaman bilişim üzerinde çalışan ülkeler 10 önde başlıyor diyebiliriz. Benimde buradaki amacım burada alt yapıyı kurup iyi bir yazılım dilini öğrenip ileride milli savunma sanayisinde mühendis olmak. Ülkemizin gelişmesi için ve ileride daha iyi bir yerlere gelebilmesi için bilim üzerine gençlere ihtiyacı var. Bizde bunun için gece gündü demeden robot çalışmaları yapıyoruz ve yazılım üzerine ders alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Televizyon başında boş vakit geçirmeden yazılım öğrendim”
Robotu yaparken ilk olarak yazılım öğrendiğini vurgulayan Zamanyer, şöyle konuştu: “Ayrıca bilgisayar başında, televizyon başında vaktimizi boş geçirmektense bu şekilde farklı aktivitelere katılarak bir şeyler öğrenme amaçlı bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Bunun içinde kendi hayatımızdan bir kısmını ayırıp bu şekilde verimli çalışmalara vakit ayırıp yeri geldiğinde akşam 89’lara kadar çalışıp bu şekilde robot hazırladık”

“6 hafta içerisinde robotumuzu yarışmaya hazır hale getirdik”
6 hafta içerisinde İstiklal robotunu yarışmaya hazır hale getirdiklerini anlatan Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencisi Gürkan Özmen de, şunları söyledi: “Biz böyle bir robot projesi içerisine girdik arkadaşlarla birlikte. 6 hafta içerisinde bu robotu tamamladık. 6 haftalık süreçte bunun ilk haftasında bizlere gönderilen konsept ile alakalı ekip arkadaşlarımla robot ile ilgili nasıl parçalar kullanabiliriz. Hangi yazılım dilini kullanabiliriz diye düşündük. Ondan sonra düşündüğümüz, tasarladığımız resimlerle birlikte parçalarını çıkartıp robotumuzun montajını yaptık. 6 hafta içerisinde her şeyini halledip robotumuzu yarışmaya hazır hale gelecek şekilde tamamladık”

“Robotumuz, sarı topları alıp potaya atabilecek kabiliyette”
İstiklal Robotunun sarı topları alıp potaya atabilecek kabiliyette olduğuna dikkat çeken Özmen, “Bu robotun yapımında alüminyum profiller kullandık, kancalar, zincirler, aküler, motorlar, sürücü motorları, kablolar gibi bir sürü malzeme kullandık. Okulumuzun diğer bölümü olan metal bölümünden aldığımız malzemeler oldu. Onların kullanmadığı malzemelerle robotumuzu tamamladık. Robotumuz, yarışmada sarı topları alıp potaya atabilecek kabiliyette şu an. Her şeyi şu anda tam olarak dört dörtlük yapıyor robotumuz”

“Robotumuz birinci gelirse ABD’ye göndereceğiz”
İstiklal Robotunun birinci gelmesi durumunda ABD’ye göndereceklerini söyleyen Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Veli Kanko ise, şunları kaydetti: “Okulumuz, Bilişim Teknolojileri Alanı Robot Takımımızın öğretmenleriyle birlikte yapmış olduğu robottur. Robotumuz, geçtiğimiz yıl Türkiye birincisi olarak ABD’ye gitmeye hak kazanan bir robot takımının ürünüdür. Bu yılda öğrencilerimiz, robotu biraz daha geliştirdi. İnşallah bu yılda aynı başarıyı yakalayıp ABD yolcusu olacağız”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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