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Zimmetine para geçiren avukata, 36 yıl 9 ay hapis cezası verildi

İHA

Kastamonu'da Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğünde Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapan Avukat Mehmet Gani Eser, zimmetine 20,5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla yargılandığı davada 36 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada Eser, suçunu itiraf ederek pişman olduğunu söyledi.

Zimmetine para geçiren avukata, 36 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Kastamonu’da Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğünde Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapan Avukat Mehmet Gani Eser, zimmetine 20,5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla yargılandığı davada 36 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada Eser, suçunu itiraf ederek pişman olduğunu söyledi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya “zimmet, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiasıyla tutuklu yargılanan eski avukat Mehmet Gani Eser (52) katıldı.
Duruşmada suçunu itiraf eden Kastamonu DSİ 23. Bölge Müdürlüğünde Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapan Avukat Mehmet Gani Eser, bir süre Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptıktan sonra DSİ bünyesinde avukatlığa geçtiğini anlattı.
Kastamonu’da eşi adına okullar ve etüt merkezleri açtığını söyleyen eski avukat Mehmet Gani Eser, “Okullar ve etüt merkezlerini açabilmek için bütün birikimlerimi kullandım. Sonra banka kredisi çektim. Artık gücüm yetmeyince mesai arkadaşlarımın güvenini kötüye kullanmak suretiyle zimmet suçunu işledim. Yasa dışı yola başvurduğum için çok pişmanım” dedi.
Zimmetine para geçirme suçundun kendisinden başka kimsenin bilgisinin olmadığını ve bunları tek başına yaptığını ifade eden Eser, “Çevreme, mesai arkadaşlarıma ve boşandığım eşime gönderdiğim nakit paraları, memlekette babamlara ait olan arazilere yapılan toplu konutlar olarak gösterdim. Zimmete para geçirme suçunu tek başıma işlediğim için tespit edilmesi bu kadar uzun sürdü. Ama suç işlediğim için çok pişmanım, fakat bu suçu da servet edinmek için yapmadım, kurduğum okullar ve etüt merkezlerini yaşatabilmek için yaptım” diye konuştu.
Sanığın savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Eser’i zimmet suçundan 26 yıl 3 ay, resmi belgede sahtecilik suçundan ise 10 yıl 6 ay olmak üzere 36 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olayın geçmişi
Kastamonu DSİ 23. Bölge Müdürlüğünde 20122017 yıllarında zimmetine 20 milyon 525 bin 889 lira geçirdiği iddiasıyla İstanbul’da düzenlenen operasyonla kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan Mehmet Gani Eser, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 7 Aralık 2017’de tutuklanmıştı.
Eser’in, Bartın ve Karabük’te hiç açılmayan davaları açılmış gibi göstererek ve belgede sahtecilik yaparak zimmetine para geçirdiği iddia edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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