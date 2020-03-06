İhlas Vakfı Yurdundan Türk askerine dua İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu’ndan, şehitlere rahmet, Türk ordusuna da dua

İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Suriye’de operasyonda olan Türk askeri için Kur’anı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerin tamamı, yurt mescidine toplanarak kılınan namazdan sonra, şehitlerin ruhu için okunan Fetih Suresini dinledi. Topluca dua eden öğrenciler, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yurt mescidinde toplanan öğrencilerden Azerbaycanlı Sabir Efendiyev, Tacikistanlı Muhammed Hüseyin, Çankırılı Mahir Sarı, Bahar Kalkanı Harekatında şehit düşen askerler ile bütün şehitler için Fetih Suresini okudu. Öğrenciler, Yurt Müdürü Enis Köklü'nün yaptığı duaya iştirak etti. Yapılan duada şehitlere rahmet, gazilere şifa, acılı ailelere ve Türk milletine başsağlığı dilendi. Duada, birlik, beraberlik ve orduya zafer dileğinde bulunuldu.

Mescit programından sonra, şanlı Türk bayrağı önünde toplanan Türkiye’nin dört bir yanından ve 10 ayrı ülkesinden gelen öğrenciler, birlik ve beraberlik fotoğrafı çektirerek "Göreve hazırız. Ya Rabbi ordumuzu muzaffer eyle" dediler.

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