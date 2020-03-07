Tosya’da okul servisleri denetlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tosya’da okul servisleri denetlendi

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde trafik ekipleri okul servisi ve emniyet kemeri denetimi yaptı.

Tosya’da okul servisleri denetlendi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde trafik ekipleri okul servisi ve emniyet kemeri denetimi yaptı.
İlçede trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan rutin kontroller artarak devam ediyor. Sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından uygulamalar şehrin farklı noktalarında devam ediyor.
Şehir merkezinde trafik kontrollerini sıklaştıran ekipler okul önünde okul servislerini ve ana caddeyi kullanan sürücülerde emniyet kemeri denetimi uygulaması yaptı. Okul çıkışında yapılan uygulama ilçenin Hükümet Caddesinde gerçekleştirildi. Fevzipaşa İlkokulu’na gelen okul servisleri ile caddeyi kullanan araçlar durdurularak emniyet kemeri ve evrak kontrolü yapıldı.
Yapılan uygulamada ekipler kural ihlali yapan ve evrakları eksik olanlar hakkında işlem yaparak trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarında uygulamalara devam edeceği bilgisine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tosya’da Yatılı Kur’an Kursu inşaatına ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Tosya’da Yatılı Kur’an Kursu inşaatına ilk kazma ...
ÖZEL) Geçtiğimiz yıl dolu ve selin vurduğu Taşköprü sarımsağında yüksek rekolte beklentisi Taşköprü sarımsağında ekim zamanı başladı
YEREL HABERLER ÖZEL) Geçtiğimiz yıl dolu ve selin vurduğu Taşköprü ...
Taşköprü OSB için 10 milyon liralık kredi desteği
YEREL HABERLER Taşköprü OSB için 10 milyon liralık kredi desteği
Servis şoförlerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na konvoylu destek
YEREL HABERLER Servis şoförlerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na ...
İhlas Vakfı Yurdundan Türk askerine dua İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu’ndan, şehitlere rahmet, Türk ordusuna da dua
YEREL HABERLER İhlas Vakfı Yurdundan Türk askerine dua İhlas Vakfı ...
Çatalzeytin'de "Kadına Şiddete Hayır" yürüyüşü
YEREL HABERLER Çatalzeytin'de "Kadına Şiddete Hayır" yürüyüşü
Jandarmadan kaybolan şahıslar için ‘akıllı saat’ projesi başlatıldı Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran; “5 yılda 222 kayıp şahıs olayına müdahale edildi, 10 şahıs arazide ölü bulundu”
YEREL HABERLER Jandarmadan kaybolan şahıslar için ‘akıllı saat’ ...
Zimmetine para geçiren avukata, 36 yıl 9 ay hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Zimmetine para geçiren avukata, 36 yıl 9 ay hapis ...
(Özel) Liseli öğrenciler, basketbol oynayan robot yaptı Liselilerin basket oynayan İstiklal robotu, yarışmanın favorisi
YEREL HABERLER (Özel) Liseli öğrenciler, basketbol oynayan robot ...
Cenazeye giden minibüs takla attı, 2 yaralı
YEREL HABERLER Cenazeye giden minibüs takla attı, 2 yaralı
Tosya’da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Tosya’da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Tarlaya gübre taşırken devrilen traktörün altında kaldı
YEREL HABERLER Tarlaya gübre taşırken devrilen traktörün altında ...
Gölette kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Gölette kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı
Türk Kızılayından evi yanan aileye yardım
YEREL HABERLER Türk Kızılayından evi yanan aileye yardım
Kastamonu Belediyespor, Macaristan’a hareket etti
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyespor, Macaristan’a hareket etti
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi gerçekleşti
YEREL HABERLER ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi ...
Başkan Aydın’dan CHP Kastamonu İl Teşkilatına terör suçlaması MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın: “PKK’nın alt ağzı olan HDP ile oynaşmayı bırakın” “Kastamonu’da terör örgütleriyle iş tutmanıza CHP’liler dahi izin vermez”
YEREL HABERLER Başkan Aydın’dan CHP Kastamonu İl Teşkilatına terör ...
Üniversite öğrencileri, Mehmetçiğe destek için yürüyüş yaptı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri, Mehmetçiğe destek için ...
Tosya’da her gün Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okunuyor
YEREL HABERLER Tosya’da her gün Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X