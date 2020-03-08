GMG Kastamonuspor-Ankara Demirspor: 1-1 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)STAT: Gazi

HAKEMLER: Hasan Kaçar (xx), Birtan Yavuz (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx)

GMG KASTAMONUSPOR: Sefa (xx)-, Recep (xx), Özgür İleri (xx), Doğanay (xxx) (Dk.81 Alican x), İlyas (xx), Metincan (xx), Harun (xx) (Dk.71 Hakkı Can x) (Dk. 78 Birkan x), Faruk (xx), Özgür Yılmaz (xx), Ömer (xx), Hakan (xx)

ANKARA DEMİRSPOR: Emre (xx)-, Kamil (xx), Çağrı (xx), Hasan (xx) (Dk.71 Hakan x), Mustafa Kayabaşı (xx) (Dk. 68 Ayberk x), Süleyman (xx) (Dk.90 Barış ) Serdar (xxx), Ahmet (x), Celal (xx), Taner (xx), Mustafa Tahir Babaoğlu (xx)

GOLLER: Dk. 29 Doğanay (GMG Kastamonuspor) Dk. 5 Serdar (Ankara Demirspor)

SARI KARTLAR: Hakan, Recep (GMG Kastamonuspor) Ahmet, Celal, Kamil, Süleyman, (Ankara Demirspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 79 Taner (Ankara Demirspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

5´nci dakikada Başkent ekibinin atağında, Süleyman sağdan ceza sahasına girdi. Kale içinde bomboş pozisyonda Serdar'ı gördü. Serdar'a boş kaleye topu göndermek kaldı. 0-1

28´nci dakikada GMG Kastamonuspor atağında, Doğanay ceza sahasına topla buluştu. Şık çalımlarla ceza sahasına girdi. Sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2020-03-08 17:09:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.