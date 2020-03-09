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Piyasa değeri 162 bin TL kaçak 'telefon ve bilgisayar' aksesuarları yakalandı

İHA

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, KastamonuTosya karayolu üzerinde piyasa değeri 162 bin TL olan kaçak telefon ve bilgisayar malzemesi ele geçildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Piyasa değeri 162 bin TL kaçak 'telefon ve bilgisayar' aksesuarları yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, KastamonuTosya karayolu üzerinde piyasa değeri 162 bin TL olan kaçak telefon ve bilgisayar malzemesi ele geçildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, KastamonuTosya karayolu Aşağı Elyakut köyü mevkisinde jandarma arama noktasında yaptıkları uygulamada şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye kaçak yollardan sokulduğu ve Kastamonu’da piyasaya sürülmek üzere Güneydoğu illerinden getirildiği tespit edilen maddi değeri 162 bin TL değerinde 1816 adet cep telefonu kulaklığı, 2072 adet akıllı telefon bağlantı kablosu, 822 adet şarj aleti, 112 adet bluetooth kulaklık, 249 adet mikro SD kart, 328 adet araç içi çakmaklık şarj aleti, 9 adet FM modülatör, 53 adet sim kart adaptörü, 53 adet kartlık ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli makamlara sek edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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