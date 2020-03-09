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KATSO’da Mesleki Yeterlilik Sınavı yapıldı

İHA

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Meybem A.Ş. işbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavı düzenlendi.

KATSO’da Mesleki Yeterlilik Sınavı yapıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Meybem A.Ş. işbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavı düzenlendi.
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, yönetmeliğin geçici 1’ince maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Ticaret İl Müdürlüklerinden 2. el araç alım satımı yapmak isteyenler yetki belgesi almaları gerekiyor. Konu ile iştigal eden ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgesi alarak şartları sağlayanlar Ticaret İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekiyor. Yönetmelik kapsamında Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Meybem A.Ş. işbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavı düzenlendi. 2. El araç alım satımında faaliyet gösteren 29 adayın katıldığı ve 3 gün süren sınavda başarılı olan adaylar, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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