Kavgada bıçaklanan kamyon şoförü öldü

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA) KASTAMONU'nun Daday ilçesinde çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan kamyon şoförü Eyüp Yeni (31), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Eyüp Yeni ve ismi öğrenilemeyen ağabeyi ile H.A. ve M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgada kamyon şoförü Eyüp Yeni, kalbinden bıçaklanarak yaralandı, H.A. ve M.B. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulans ile Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp Yeni, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yeni'nin kısa süre önce nişanlandığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan H.A. ve M.B. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2020-03-10 14:37:33



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