(Özel) 15 kilo doğan prematüre buzağı, 14 ayda 395 kiloya ulaştı Çiftçi ailenin evinde bebek gibi baktığı prematüre buzağı 395 kiloya ulaştı

Kastamonu’da 14 ay önce 15 kilogram ağırlığında prematüre doğan Kubilay isimli buzağı, yetiştiricisinin evinde bebek gibi bakması sonucu 395 kiloya ulaştı.

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde 40 yıldır çiftçilik yapan İlhan Çakmakoğlu, 15 kilogram ağırlığında prematüre doğan buzağısını yaşatabilmek için evine alarak çocuğu gibi bakmaya başladı. Buzağısına ‘Kubilay’ ismini veren çiftçi İlhan Çakmakoğlu, evinde biberonla adeta çocuğuna bakar gibi baktığı buzağısı şu an 395 kiloya ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin de takdir ve teşekkürünü kazanan Çiftçi İlhan Çakmakoğlu, herkesin ölür gözüyle baktığı buzağısı şu an hayata tutunarak 15 kilogram ağırlıktan 14 ayda 395 kilo ağırlığa ulaştı.

Seydiler’de 40 yıldır çiftçilik yapan İlhan Çakmakoğlu, geçtiğimiz yıl Aralık ayı içerisinde prematüre doğan buzağısını evine alarak ona özel bir oda oluşturdu. Bu oda da prematüre doğan buzağısına annesinin sütüyle biberonla bakarak yaşatmaya çalışan İlhan Çakmakoğlu, ayriyeten buzağısını temizliğini de bebek şampuanıyla yaptı.

Veteriner Hekim Birol Yürük’ün de kontrollerini yaptığı prematüre doğan Kubilay isimli buzağı, bu özel bakım ve ilgiden sonra yeniden hayata tutunarak 14 ayda 15 kilogram ağırlıktan 395 kilogram ağırlığa ulaştı.



Prematüre doğan buzağılarda yaşam oranının oldukça düşük olmasına rağmen yetiştiricisinin bir çocuğa bakar gibi özel bir oda da ilgilenmesinden dolayı Kubilay’ın hayata tutunduğunu anlatan Veteriner Hekim Birol Yürük, “Benimde buzağımızın kontrollerini yapmam sonucunda 15 kilogram ağırlıktan 395 kilogram ağırlığa ulaşmış bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Veteriner Hekim Birol Yürük, “Buzağımız, prematüre yani erken doğumla 15 kilogram olarak ameliyatla dünyaya geldi. Annenin doğumu başlamasına rağmen rahim kanalının tam açılmamasından dolayı sezaryen ameliyata karar vermiştik. Doğumdan sonra yetiştiricimizin evinin bir odasını ayırıp özenle bakması, benim de takibim sonrasında 1 haftalıkken 17 kilograma, 1 aylıkken ise 30 kilograma ulaştı. Rutin kontrol ve aşılamalarını takip ederek yaşama tutunan Kubilay, şu anda görüldüğü gibi sağlıklı ve gayette iyi durumda. Yapmış olduğumuz bu uğraşıların başarıya ulaşması bizleri mesleğimiz açısından mutlu etti. Bu sayede yorgunluğumuzu da unutmuş oluyoruz. Her zaman dediğimiz gibi hayvanların sağlığı insanların mutluğudur. Bu vesileyle yetiştiricilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu yüzden iyi ki de veteriner hekimlik mesleğini seçmişim” dedi.

Prematüre doğan buzağılarda yaşama oranının çok düşük olduğunu vurgulayan Veteriner Hekim Yürük, “Özel oda da çiftçimiz, kendi çocuğuna bakar gibi buzağısıyla ilgilenmesinden dolayı Kubilay, yaşama tutundu. Kubilay 15 kilogram doğdu. Normal şartlarda bir buzağı 40 ila 70 kilo ağırlığında doğması gerekiyor. Prematüre doğan Kubilay isimli buzağımız ise, en önemli özelliği ise hem canlı ağırlığı çok düşük hem de ayı gelmeden önce doğum yaparken sezaryen ameliyat ile doğmasıdır. Sezaryeni normalde bizler iri doğan buzağılar için yaparız. Ancak anne kanalının tam olarak açılmamasından dolayı Kubilay’ımıza sezaryen operasyon yapmıştık” diye konuştu.



“Hijyenik bir ortamda özel bir oda da çocuğumuza bakar gibi baktık”

Seydiler’de 40 yıldır çiftçilikle uğraştığını belirten İlhan Çakmakoğlu ise, “2018 yılının Aralık ayının 21’inde prematüre buzağı olarak doğan Kubilay’ımız, şu an 14 aylık oldu. 14 ay sonrasında Kubilay’ımızı o zaman prematüre buzağı olarak doğduğu için 1 aydan fazla evimizde sanki bir çocuğumuza bakar gibi hijyenik bir ortamda ayrı bir oda da baktık. Allah nasip ederse Kurban Bayramına kadar buzağımıza beslemeyi düşünüyoruz. Kurban Bayramına kadar da inşallah 1 tona çıkartmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

8 aylıkken erken doğum sonrası doğan prematüre buzağı, 9 ay 10 gününü evde tamamlandıktan sonra doğal yaşamına geri bırakılmıştı.

