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Devrekani BESİ OSB Çed Raporu istişare toplantısı yapıldı Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç; “Kuruluş aşamasıyla ilgili aşılması gereken noktaları aşıyoruz”

İHA

Devrekani'de Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönündeki çalışmalar kapsamında ÇED Raporu İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 2021 yatırım programına alınabilmesi için hızlı bir şekilde kuruluş aşamasında aşılması gereken noktaları aştıklarını söyledi.

Devrekani BESİ OSB Çed Raporu istişare toplantısı yapıldı Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç; “Kuruluş aşamasıyla ilgili aşılması gereken noktaları aşıyoruz”

Devrekani’de Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönündeki çalışmalar kapsamında ÇED Raporu İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 2021 yatırım programına alınabilmesi için hızlı bir şekilde kuruluş aşamasında aşılması gereken noktaları aştıklarını söyledi.
Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ÇED Raporu İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinde yapılan toplantıya Vali Vekili ve Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, Daday Kaymakamı Yücel Erdem, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, Kastamonu Ticaret Odası Başkanı Yardımcısı Serdar İzbeli ile ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.
Toplantıda Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, yürütülen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
ÇED Raporuyla ilgili sunum eşliğinde yapılacak çalışmaları anlatan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Devrekani’de kurulması planlanan Devrekani İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili ÇED sürecinde yapılması gereken parselasyonla ilgili nihai kararın verilmesine ilişkin bir toplantı düzenledik. Müteşebbis heyette bulunan ortay paydaşlarımızla ortak akılla bir yerleşke oluşturulmasına amaçladık. Bu toplantıyı da onun için tertip ettik. Özellikle İhtisas Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili ciddi bir atık açığa çıkacağı için buradaki atığın gerçekten rantablın yönetilmesi adına biyogaz tesisinin yerleşkesini, biyogaz neticesinde açığa çıkan arıtılmış suyun deşarj edilecek noktalarının belirlenmesi, organize bölgede yer alacak olan işletmelerin yerleşkesinin ve nihai konuşlandırılmasıyla alakalı planın yapılmasıyla ilgili bir toplantı yaptık. Toplantıda ÇED Firmasının bize göstermiş olduğu ve öngörmüş olduğu planlar çerçevesinde ortak akılla bir karar vererek plan oluşturduk. Normalde ortak kullanım alanı yüzde 8 civarında bir alan olması gerekiyordu, onun da alanımız müsait olduğu için sıkıntı olmadan biz planımıza yerleştirdik. Ortak kullanım ve sanayi tesisleri hariç geriye kalan yüzde 87’lik bir kısmının araziye en uygun şekilde yerleşmesiyle ilgili kararı verdik. Bunun yanında organize ihtisas bölgesiyle ilgili karantina bölgesi, atık yönetimi, biyogaz tesisi, mevcut giriş ve çıkışların kontrol altına alınabilmesi için dezenfeksiyon ünitelerini belirledik. Yaklaşık kuruluş aşamasındaki yüzde 60’lık bir kısmın organize hayvancılık bölgesiyle alakalı tamamlanmış, 2021 yatırım programına alınabilmesi için hızlı bir şekilde kuruluş aşamasıyla ilgili aşmamız gerekin noktalar teker teker başarılı bir şekilde aşıyoruz. Bundan sonraki Organize Hayvancılık Sanayi Bölgesiyle ilgili mera tahsisinin kaldırılması konusuyla ilgili de Tarım ve Orman Bakanlığımızla İl Müdürlüğümüz nezdinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaların bitiminde sonbahar döneminde Tarım ve Orman Bakanlığına kuruluşla ilgili nihai raporu sunup onaylanmasını sağlayacağız. Şu an ki geldiğimiz nokta bunlardır. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor”

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