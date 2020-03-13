Şehirlerarası Otobüs Terminali, yolcularla doldu Kastamonu’da otobüs yazıhanelerinde bilet kuyruğu yaşandı

Üniversitelerin 16 Mart itibariyle 3 hafta tatil olacağının açıklanmasının ardından Kastamonu Üniversitesinde okuyan öğrenciler, memleketlerine gidebilmek için otogara akın etti. Bilet bulabilen öğrenciler memleketlerine gitme sevinci yaşarken, bilet bulamayan öğrenciler ise otogardan hüzünlü ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Korona Virüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Kastamonu’da üniversite öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tüm Türkiye’de Korona Virüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından Kastamonu’da çok sayıda öğrenci, otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali Müdürü Fatih Yaman, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatları doğrultusunda harekete geçtiklerini söyledi.

Kastamonu Üniversitesi’nde öğrenim gören ve memleketlerine dönmek isteyen öğrencilerin sorun yaşamamaları için her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Fatih Yaman, “Belediye başkanımızın talimatları ile ülke genelinde alınan okulların tatil olması kararı ile çalışma başlatıldı. Sayın belediye başkanımızın talimatları doğrultuşunsa öğrenci arkadaşlarımızın sorun yaşamamaları için önlemlerimizi aldık. Firma sahiplerimizle birebir görüştük. Bu süreçte hepsinin hassasiyet göstermesi konusunda talimatlarımızı verdik. Şu anda terminalimizde yoğun bir kalabalık var. Ama biz belediye olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Bu yoğunluğun 1 hafta daha sürmesinin bekliyoruz. Firmalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda ek sefer çalışmaları devam ediyor” dedi.

Okulların tatil edilmesinden dolayı sefer yoğunluklarının arttığını belirten firma sahibi Ümit Çatal ise, kimsenin mağdur olmaması için ek seferler açtıklarını söyledi.

Arabalarını yollardan geri çevirdiklerini söyleyen Ümit Çatal, “Kimse mağdur kalmadı. İnşallah kimse hastalanmaz. Bu virüs olayı da kısa zamanda kapanır. Devletimiz bu konuda tüm tedbirleri alıyor. Bizim ülkemizde bu olay diğer ülkelere oranla daha az. İnşallah kimseye bir şey olmaz” diye konuştu.

Öğrencilerden Gülsüm Altun da, tatil haberini aldıklarını ve çok sevindiklerini dile getirerek, “Biz tatil haberini aldık. O zaman dışarıdaydık. Hemen yurda geldik. Bileti internetten almaya çalıştık. Yoğunluktan dolayı sistem kapandı. O yüzden otogara geldik. Bilet almaya geldik ama galiba alamayacağız. Bilet fiyatları bayağı yükselmiş. Durumu resmen fırsata dönüştürmüşler. Bu durumdan çok şikâyetçiyiz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Çiler Barış ise, “Ben Erzincan’a gideceğim. Bilet bulamıyorum. Tosya’dan aktarmalı gideceğim. Telefon ediyorum ama telefonlara çıkan olmuyor. Erzincan’a aradım ama orada da bilet yokmuş. Ankara aktarmalı gitmek istiyorum ama her tarafa sordum bilet yok. Gerçekten sefalet içerisindeyiz. Yurtlar ilaçlandı. Yurda da alınmıyoruz. Hepimiz dışarıda bekliyoruz. Kaç saattir dışarılardayız. Dışarısı soğuk ve ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye konuştu.

Öğrenci Reyhan Özen da, “Bilet fiyatlarım iki katına satılıyor. Ben Ankara’ya gideceğim ama bilet yok. Fırsatçılar ortaya çıktı ve bilet fiyatları birden yükseldi. Yani 40 liraya aldığım bilet 6070 lira oldu. Firmalar ek sefer çıkaracağını söylüyor ama galiba çıkaramayacaklar. Bu haftanın biletleri satılmış ve haftaya vereceklerini söylüyorlar. Sanırım burada kaldık” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Ömür Çelen ise, şöyle konuştu: “Haberleri duyduktan sonra direk otogara geldik. Yurtlarımız ilaçlanıyor ve biz dışarıda kaldık. Bilet bulma çabasıyla burada, otogardayız. Biletlerimizi aldık ve evimize gidiyoruz. Ben 100 liraya aldım ve alamayan arkadaşlarımızın durumu biraz zor. Fiyatlar bir anda yükseldi”

Otobüs yazıhanelerinin önünde öğrenciler uzun kuyruklar oluştururken, öğrenciler bilet almak için birbirleriyle yarıştı. Oluşan yoğunluğun ardından otobüs firmalarının ek seferler kaldıracağı öğrenildi.

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